AB Dışişleri Bakanları İran'ı Tartışacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları İran odaklı gelişmeleri ele almak için yarın olağanüstü çevrimiçi toplantıda bir araya gelecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada yarın AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını İran'ı ve Ortadoğu'da hızla gelişen olayları ele almak için videokonferans yoluyla olağanüstü bir toplantıda bir araya getireceğini bildirdi.

Kallas, Körfez ülkelerindeki ortaklarla temas halinde olduğunu belirterek, "İran rejiminin komşularına yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları, bölgeyi daha geniş bir savaşa sürükleme riskini taşıyor ve bunu kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaşın daha fazla yayılmaması gerektiğini vurgulayan Kallas, "İran rejiminin yapması gereken seçimler var." mesajını paylaştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.