AB Ekonomi Araştırmasında Karamsarlık Artıyor - Son Dakika
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AB Ekonomi Araştırmasında Karamsarlık Artıyor

AB Ekonomi Araştırmasında Karamsarlık Artıyor
28.05.2025 17:52
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%48'lik kesim ekonominin kötüye gittiğini düşünüyor. Almanya'da bu oran %67'ye çıktı.

AB'nin Eurobarometre anketine katılanların yüzde 48'i Avrupa'da ekonomik durumun kötüye gittiğini düşünüyor. Alman ekonomisinin durumunu kötü olarak nitelendiren Almanların oranı ise yüzde 67'ye yükseldi.Avrupa Komisyonu'nun yaptırdığı son Eurobarometre anketi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ekonomik durumdan duyulan hoşnutsuzluğun altı ay önceki anketlere göre belirgin bir şekilde arttığını ortaya koydu.

Son Eurobarometre anketine göre Almanya'da AB'deki ekonomik durumu "kötü" olarak nitelendiren vatandaşların oranı altı ay öncesine oranla dört puan artarak yüzde 57'ye yükseldi. AB çapında da ekonomik durumu kötü bulanların oranı yüzde 4 artışla yüzde 48 oldu.

Ankete katılan Almanların kendi ülkelerindeki durumla ilgili değerlendirmelerinde de karamsarlığın arttığı görüldü. Alman ekonomisinin durumunu kötü olarak gören Almanların oranı 7 puan artarak yüzde 67'ye yükseldi. Almanya'da ekonominin önümüzdeki 12 ay içinde iyiye gideceğine inananların oranı yüzde 21'de kaldı. Yüzde 49'luk kesim ise ekonominin daha da kötüye gideceğini düşünüyor.

AB içinde kendi ekonomisinin durumuyla ilgili olumsuz düşünenlerin oranı sadece Belçika, Hollanda ve Slovakya'da Almanya'dakinden daha yüksek çıktı.

Trump ve gümrük vergileri faktörü

Ankette katılımcılara görüşlerinin nedeni sorulmadı. Ancak bir önceki anketin ABD'de Donald Trump'ın Başkanlık görevine seçilmesi öncesine denk geldiğine işaret ediliyor. Trump, göreve başladıktan sonra Avrupa dahil çok sayıda ülkeyi gümrük vergileriyle tehdit etmiş, izlediği politika ticaret savaşı korkularına neden olmuştu.

AB ile ABD arasında görüşmelerde henüz bir uzlaşıya varılamadı. Trump son olarak AB ülkelerini yüzde 50'lik gümrük vergileriyle tehdit etmiş ancak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında vergilerle ilgili kararını Temmuz ayına ertelediğini açıklamıştı.

Eurobarometre anketinde katılımcılara ABD'ye karşı izlenecek yolla ilgili de soru yöneltildi. Başka bir ülkenin gümrük vergilerini artırması durumunda AB'nin kendi çıkarlarını korumak için aynı şekilde yanıt vermesini "tamamen" destekleyenlerin oranı yüzde 37, "kısmen" destekleyenlerin oranı ise yüzde 43 oldu.

AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu'nun 27 üye ülkede 26 Mart-22 Nisan tarihleri arasında yaptırdığı Eurobarometre anketinde 15 yaşın üstündeki toplam 25 bin 77 kişiye görüşleri soruldu.

dpa/ BK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Ekonomi Araştırmasında Karamsarlık Artıyor - Son Dakika

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