AB, Fas'ın Sebte'ye ulaşan tüm göçmenleri kabul etme taahhüdünü memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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AB, Fas'ın Sebte'ye ulaşan tüm göçmenleri kabul etme taahhüdünü memnuniyetle karşıladı

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AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Fas'ın Sebte'ye ulaşan tüm göçmenleri kabul etme taahhüdünü memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Suica, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yla telefon görüşmesinde Fas ile İspanya'nın Sebte'deki göçmen durumunu kontrol altına alma çabalarını takdir etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Fas'ın Sebte'ye ulaşan tüm göçmenleri kabul etme taahhüdünü memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Suica, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Fas ile İspanya'nın, Sebte'deki göçmen durumunun kontrol altına alınması için yürüttükleri ortak çalışmaları takdir eden Suica, bu yöndeki çabaların sürdüğünü vurguladı.

Suica, "Fas'ın Sebte'ye ulaşan tüm göçmenleri kabul etme yönündeki taahhüdünü memnuniyetle karşılıyorum. İşbirliği ve ortaklık ruhuyla birlikte çalışmaya ve durumu yakından takip etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Sebte'deki kriz

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Fas'ın Sebte'ye ulaşan tüm göçmenleri kabul etme taahhüdünü memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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