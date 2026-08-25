AB Genişleme Süreci Reformları - Son Dakika
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AB Genişleme Süreci Reformları

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AB, genişleme sürecini yeni jeopolitik koşullara uyarlamak için reformlar üzerinde çalışıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, AB'nin genişleme sürecini yeni jeopolitik koşullara uyarlamak amacıyla iç reformlar, demokratik güvenceler, kademeli entegrasyon ve geçiş tedbirleri olmak üzere dört başlıkta değişiklik üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Euronews internet sitesinin haberine göre Kos, Zagreb'de düzenlenen Hırvatistan Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, AB'nin genişleme politikasının mevcut uluslararası ortam doğrultusunda değişmesi gerektiğini söyledi.

Komisyonun, aday ülkeler üyelik müzakerelerinin son aşamasına yaklaşırken AB'nin yeni üyeleri kabul etmeye nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin önerilerini sunacağını belirten Kos, bu kapsamda dört temel konunun ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kos, bunların AB içinde antlaşma değişikliğine gitmeden karar alma süreçlerinin daha esnek hale getirilmesi, demokratik standartlar ve hukukun üstünlüğü konusunda daha güçlü güvenceler oluşturulması, aday ülkelerin Birliğe aşamalı olarak entegre edilmesi ve yeni üyeliklerin etkilerini yönetmek amacıyla kapsamlı geçiş tedbirlerinin uygulanması olduğunu kaydetti.

AB'nin daha fazla üyeyle birlikte kriz dönemlerinde hızlı hareket edebilmesi gerektiğini vurgulayan Kos, karar alma mekanizmalarında tek bir üye ülkenin diğerlerini engelleyebildiği alanların azaltılabileceğini ve kurumların daha işlevsel hale getirilebileceğini belirtti.

Kos, yeni üyelerin demokratik standartlardan ve hukukun üstünlüğünden geriye gitmesini önleyecek daha güçlü mekanizmalara da ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, "Truva atlarını içeri almamamız gerekiyor. Ne bugün ne de 10 ya da 20 yıl sonra." dedi.

Genişleme sürecinde "ya hep ya hiç" anlayışından uzaklaşılması gerektiğini savunan Kos, aday ülkelere üyelik öncesinde daha fazla somut fayda sağlayacak kademeli entegrasyon yöntemlerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kos ayrıca, AB bütçesinin genişleme sonrasında da Birliğin önceliklerini finanse edebilecek yapıda tutulması gerektiğini kaydetti.

AB Komisyonunun genişleme sürecine ilişkin önerilerini, 15-16 Ekim'de yapılması beklenen AB liderleri görüşmeleri öncesinde gündeme getirmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Son Dakika

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