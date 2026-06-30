Erdoğan, AB heyetiyle Ankara’da görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, AB heyetiyle Ankara’da görüştü

30.06.2026 21:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üst düzey yetkilileri Kallas, Kos ve Brunner ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede güvenlik, göç, enerji ve iş birliği vurgulanırken, Türkiye'nin AB adayı ve kilit ortak olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos ve Avrupa Komisyonu'nun içişleri ve göçten sorumlu üyesi Magnus Brunner ile görüştü. Görüşmenin ardından üç isim de sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşım yaptı. Kallas, Türkiye'nin güvenlik, göç ve enerji konularında kilit ortak ve AB adayı ülke olduğunu belirtirken, Kos, "Türkiye ile daha yakın çalışarak kazanacağımız çok şey var" dedi. Brunner ise güvenlik ve göç alanındaki iş birliğinin AB ve Türkiye için öncelikli konular arasında bulunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Avrupa Birliği heyetiyle bir araya geldi. Görüşmeye, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos ve Avrupa Komisyonu'nun içişleri ve göçten sorumlu üyesi Magnus Brunner katıldı. Kallas'ın görevi AB'nin resmi dış ilişkiler birimi tarafından, Kos ve Brunner'in görevleri ise Avrupa Komisyonu tarafından bu şekilde tanımlanıyor.

Görüşmenin ardından Kallas, Kos ve Brunner sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı açıklama yaptı.

Marta Kos, paylaşımında Türkiye ile daha yakın çalışmanın önemine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile daha yakın çalışarak kazanacağımız çok şey var. Bugün Ankara'da HRVP Kaja Kallas ve Komiser Magnus Brunner ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak güzel. Ticaret ve yatırımı artırmak ve Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan ulaşım, enerji ve dijital bağlantıları güçlendirmek istiyoruz. Büyüyen türbülans döneminde, AB ile Türkiye arasındaki yakın işbirliği daha büyük öngörülebilirlik getirebilir ve bölgesel istikrarı ilerletebilir."

Magnus Brunner ise güvenlik ve göç konusundaki iş birliğine işaret ederek şu paylaşımı yaptı:

"Bugün Ankara'dayız, Kaja Kallas ve Marta Kos ile birlikte. Güvenlik ve göç konusundaki işbirliği, hem AB hem de Türkiye için en öncelikli konulardan biri ve gündemimizin temel unsurlarından biridir. Mevcut jeopolitik durum, ortak zorluklarla karşı karşıya olduğumuzu ve birlikte çalışmamız gerektiğini vurgulamıştır."

Kaja Kallas da Türkiye'nin AB adayı ülke ve kilit ortak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye, güvenlik, göç ve enerji konularında kilit bir ortak olmasının yanı sıra bir AB adayı ülkesidir. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB-Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemi hakkında konuşmak iyiydi. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını, Orta Doğu'daki çatışmaları ve Ankara'daki NATO Zirvesi için hazırlıkları ele aldık. Türkiye, NATO'nun Doğu Kanadını korumaya önemli bir katkı sağlıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, AB heyetiyle Ankara’da görüştü - Son Dakika

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