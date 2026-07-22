AB, İngiltere'nin Ukrayna Kredi Programına Katılmasını Onayladı - Son Dakika
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AB, İngiltere'nin Ukrayna Kredi Programına Katılmasını Onayladı

22.07.2026 16:49
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AB üyeleri, İngiltere'nin Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları için 90 milyar avroluk krediye katılımını onayladı.

Avrupa Birliği (AB) üyeleri, Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki acil savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 90 milyar avroluk kredi programına İngiltere'nin katılmasına onay verdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, üye ülkelerin İngiltere'nin Ukrayna Destek Kredisi mekanizmasına katılımına yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın AB, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)-Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ve onaylanan diğer üçüncü ülkelerin yanı sıra İngiltere merkezli savunma sanayisi şirketlerinden de kredi finansmanıyla savunma ürünleri tedarik edebileceği belirtildi.

AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda'nın Dışişleri ve Ticaret Bakanı Helen McEntee'nin değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Bugünkü onay, AB ile İngiltere'nin, Rusya'nın yasa dışı saldırganlık savaşını sona erdirmek ve kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı sağlamak için Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleme konusundaki ortak kararlılığını yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik kredi programına katılımının üyeler tarafından onaylandığı, İngiltere'nin üçüncü ülkelerin programa dahil olabilmesi için öngörülen 3 şartı karşıladığı belirtildi.

AB Konseyinin İngiltere'nin programa katılımına ilişkin kararı yazılı prosedürle resmen kabul etmesinin ardından karar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, İngiltere'nin Ukrayna Kredi Programına Katılmasını Onayladı - Son Dakika

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