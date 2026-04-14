AB-İsrail Anlaşmasına 1 Milyon İmza

14.04.2026 13:52
Avrupa'da sol partilerin başlattığı kampanya, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını talep ediyor.

Avrupa'da sol eğilimli partilerin öncülüğünde başlatılan ve Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınmasını yeniden Brüksel'in gündemine taşımayı hedefleyen kampanya 1 milyon imzaya ulaştı.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) bir grup milletvekilinin öncülüğünde başlatılan Avrupa Vatandaş Girişimi (ECI), 1 milyon imzayı aşarak, üzeri örtülmeye çalışılan dosyayı yeniden kamuoyunun gündemine taşımış oldu.

13 Ocak'ta başlatılan ECI, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınmasını talep ediyor.

Girişim kapsamında AB Komisyonunun, AB Konseyine anlaşmanın askıya alınmasına yönelik resmi teklif sunması bekleniyor.

AB ile İsrail arasında Tel Aviv yönetimine ticari ayrıcalıklar tanıyan Ortaklık Anlaşması, 7 Ekim 2023'ten bu yana artan tepkilerin merkezinde yer alıyor.

Uzun süre kamuoyundan yükselen çağrılara kulak tıkayan AB yönetimi, anlaşmanın askıya alınması taleplerine ancak geçen yıl AB Komisyonu tarafından başlatılan incelemeyle karşılık vermişti.

Hollanda'nın Mayıs 2025'te öncülük ettiği ve Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç tarafından desteklenen inceleme neticesinde İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiği tespit edilse de Brüksel bu bulguları somut bir siyasi iradeye dönüştürememişti.

Aradan geçen iki yılın ardından gündeme gelen sınırlı yaptırımlar ise ateşkes süreci gerekçe gösterilerek rafa kaldırılmıştı.

"Doğrudan demokrasi" mekanizması

ECI, teorik olarak AB hukukunda vatandaşlara doğrudan demokratik katılım imkanı tanıyan en etkili mekanizmalardan biri olarak öne çıkıyor.

2012'de yürürlüğe giren düzenlemeye göre, en az 7 üye ülkeden toplanan toplam 1 milyon geçerli imza halinde AB Komisyonu, talebi resmi olarak incelemek zorunda kalıyor.

Bu süreç, Komisyonu doğrudan yasa teklif etmeye mecbur bırakmasa da kurumun konuyla ilgili siyasi tutumunu açıklamasını ve gerekçeli bir yanıt vermesini zorunlu kılıyor.

Kaynak: AA

