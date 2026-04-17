AB, İsrail'e Yaptırımları Yeniden Gündeme Alıyor - Son Dakika
AB, İsrail'e Yaptırımları Yeniden Gündeme Alıyor

17.04.2026 18:49
AB dışişleri bakanları, 21 Nisan toplantısında İsrail'e yönelik olası ticari yaptırımları tartışacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, 21 Nisan'daki toplantılarında aylar sonra yeniden İsrail'e olası yaptırımları ele alacak.

AB dışişleri bakanlarının 21 Nisan'da Lüksemburg'da yapacağı toplantıda, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında İsrail'e yönelik ticari yaptırımların yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantının gündemine ilişkin bilgi alınan üst düzey bir AB yetkilisi, "yaptırım seçeneklerinin halen masada bulunduğunu" belirterek, "Salı günü tartışmanın nereye gittiğini göreceğiz." dedi.

AB'nin, iki devletli çözümü temel çerçeve olarak korumaya odaklandığına işaret eden yetkili, Gazze'deki insani duruma yönelik somut yardımlar ile Filistin yönetimine destek sağlanmasının öncelikli olduğunu, aynı zamanda AB'nin elindeki araçlarla siyasi ve insani alanda angajmanını sürdürmek istediğini vurguladı.

Diplomatik kaynaklara göre, önceki toplantılarda da İsrail'e karşı ticari tedbirler alınmasını savunan Belçika, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve İspanya, bu konuyu yeniden gündeme taşıyacak ve başka üye ülkeler de destek verecek.

Rafa kalkan yaptırım seçenekleri

AB Komisyonunun 2025'te hazırladığı tedbirler arasında İsrail'in AB'nin bilim programı Horizon Europe'tan çıkarılması, aşırı sağcı İsrailli siyasetçiler Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'e ve Batı Şeria'daki şiddetten sorumlu İsrailli yerleşimcilere yaptırımlar yer alıyor.

Tüm bu tedbirler, Ekim 2025'teki ateşkesin ardından rafa kalkmıştı.

Diğer yandan Avrupa Vatandaş Girişimi kapsamında 1 milyonun üzerinde imza toplanarak AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması da gündeme taşındı.

Bu tür yaptırımların bir kısmı için üye ülkelerin oy birliği gerekirken, daha önce Viktor Orban liderliğindeki Macaristan hükümeti, bu adımları veto etmişti.

Almanya ve İtalya'nın da tutum değiştirmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, İsrail'e Yaptırımları Yeniden Gündeme Alıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: AB, İsrail'e Yaptırımları Yeniden Gündeme Alıyor - Son Dakika
