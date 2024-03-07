AB, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim genişletme planını kınadı

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Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni konut inşa ederek bölgedeki yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı.

AB Dış İlişkiler Servisi sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail, söz konusu karardan geri adım atmaya çağrıldı.

"AB, İsrail Yüksek Planlama Komitesinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri daha da genişleterek 3 bin 426 konutun inşasına yönelik planı onaylamasını kınamaktadır." ifadesinin yer aldığı açıklamada, bu yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, AB'nin "yasa dışı yerleşim yerlerinin iki devletli çözümü tehdit ettiği için barışın önünde engel teşkil ettiğini" yinelediği aktarıldı.

Kararın bölgedeki gerilimi artırabileceği uyarısı yapılan açıklamada, "Ayrıca yerleşimlerin genişletilmesi, yaklaşan Ramazan, Pesah ve Paskalya bayramları öncesinde daha da önem arz eden gerilimin azaltılmasına yönelik süregelen çabalarla tamamen çelişmektedir." ifadelerine yer verildi.

AB'nin sınırlara yönelik pozisyonunun değişmediğinin altı çizilen açıklamada, Kudüs dahil olmak üzere taraflarca mutabık kalınan 1967 öncesi sınırlar dışında yapılacak hiçbir değişikliğin tanınmayacağı kaydedildi.

İsrail makamları 6 Mart'ta, Batı Şeria'da yaklaşık 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.