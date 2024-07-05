AB, İsrail'in Han Yunus'taki tahliye kararından derin kaygı duyuyor

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Avrupa Birliği (AB), İsrail ordusunun sivilleri Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden tahliye etme kararından derin kaygı duyduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in 250 bin kişiyi etkileyen tahliye kararından derin endişe duyulduğu, bu kararın ayrıca Gazze'nin güneyinde işlerliği koruyan nadir hastanelerden Avrupa Hastanesini de tehdit ettiği bildirildi.

Açıklamada, aralarında hamilelerin ve yaşlıların bulunduğu hastaları da tahliye etmek zorunda kalındığı, diğer yandan personelin tıbbi ekipmanı kurtarmaya çalıştığı ifade edilerek, söz konusu tahliye kararının halihazırda kritik olan durumu daha da kötüleştireceğinin altı çizildi.

"Zorunlu tahliyeler, krizin içinde insani kriz yaratıyor"

"Zorunlu tahliyeler, krizin içinde insani kriz yaratıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail'in, yerinden edilen kişilerin evlerine veya sürekli yaşadıkları bölgelere geri dönebilmelerini garanti altına almakla mükellef olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Gazze'ye insani yardımın artırılmasını, tüm esirlerin serbest bırakılmasını mümkün kılacak ateşkes artık daha da önemli." değerlendirmesi yapıldı.

Han Yunus'tan zorunlu tahliyeler

İsrail ordusu Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere gönderdiği ses kaydında bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğunu iddia ederek boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları da 2 Temmuz'da, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başlamıştı.

Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinden tahliye edilen hasta ve yaralılar kent merkezindeki Nasır Hastanesine nakledilmişti.