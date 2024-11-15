AB, İsrail'in Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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AB, İsrail'in Saldırısını Kınadı

AB, Lübnan'da sağlık görevlilerini hedef alan İsrail saldırısını şiddetle kınadı.

15.11.2024 18:47
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarında İsrail tarafından düzenlenen bir saldırıda 12 sağlık görevlisinin öldürülmesini şiddetle kınadığını duyurdu.

Borrell sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin, İsrail'in Baalbek'e saldırısında 12 sağlık görevlisinin öldürülmesini kınadığını bildirerek, "Sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Sağlık hizmetlerinin hedef alınmasının Suriye'den Ukrayna veya Sudan'a kadar diğer çatışmalardaki korkunç eğilimleri yansıttığını vurgulayan Borrell, "İster pervasızca bir ihmal, ister kasıtlı bir hedef alma olsun, bu insan onuruna karşı açık bir saldırıdır ve temel insan haklarını açıkça ihlal eder." değerlendirmesini yaptı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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