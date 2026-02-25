AB İsrail Yerleşim Ticaretini Neden Kesmiyor? - Son Dakika
AB İsrail Yerleşim Ticaretini Neden Kesmiyor?

25.02.2026 15:58
AB Komisyonu, İsrail'in yerleşim yerleriyle ticareti neden durdurmadığına yanıt vermedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yetkisi olmasına rağmen İsrail'in işgal altındaki yerleşim yerleriyle ticareti neden tamamen kesmediğine ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

AA muhabiri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Komisyon'un yetkisi dahilinde elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirttiğini anımsatarak, "AB, sıklıkla İsrail'in yerleşim yerlerini genişletmesini kınıyor ve bunların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesinin danışma görüşüne rağmen ticareti kesmeyerek bu yerleşim yerlerinin canlı kalmasına katkı sağlamaya devam ediyor. AB, Ortak Ticaret Politikası çerçevesinde yerleşim yerleriyle ticareti kesme yetkisine sahip değil mi? Neden kesmiyor?" soruları AB Komisyonu'nda cevapsız kaldı.

İlk olarak söz alan AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, İsrail'in işgal altındaki topraklarda kontrolü genişletme planının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2334 sayılı kararına aykırı olduğunu ve iki devletli çözümün uygulanabilirliğini zayıflattığını dile getirdi.

El Anouni, AB'nin bu konuda uzun süredir devam eden tutumunu da hatırlatarak, "İsrail'in Haziran 1967'den bu yana işgal ettiği topraklar üzerindeki egemenliğini tanımama yönündedir ve ilhakın uluslararası hukuk uyarınca yasa dışı olduğunu bir kez daha vurguluyor, İsrail'i bu kararı geri almaya çağırıyoruz." ifadesini kullanarak, İsrail'e yönelik tedbirlerin hala masada olduğunu söyledi.

Komisyon'un yetkisini kullanarak Ortak Ticaret Politikası uyarınca yerleşim yerleriyle ticarete neden genel bir yasak getirmiyor sorusuna ilişkin ise AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, "Başkan Von der Leyen'in yaptığı konuşmayla yerleşim yerleriyle ticaret konusu birbirinden bağımsız. İsrail'le olan Ortaklık Anlaşmamız yerleşim yerleriyle ticareti kapsamıyor çünkü bunlar İsrail toprakları değil." cevabını verdi.

AA muhabirinin, "Sorum şu, yerleşim yerleriyle neden ticaret yasağı bulunmuyor?" sorusuna ise Gill, bu konunun AB ve İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması tarafından kapsanmadığını yineleyerek, daha sonra bu konuda bilgi paylaşacağını belirtti.

AB Komisyonunun, ticaret alanında münhasır yetkisi bulunuyor. Resmi olarak tanımadığı İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik ticaretle ilgili ise genel bir yasağı bulunmuyor. AB-İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması, İsrail'den gelen ürünlere imtiyazlar tanırken, yerleşim yerlerinden gelen ürünlere ise tercihli ticaret hükümleri uygulanmıyor.

Kaynak: AA

