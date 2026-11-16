AB Komiseri Lahbib, Gazze yardımında yazılı kural yok diye daha çok giriş günü istedi - Son Dakika
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AB Komiseri Lahbib, Gazze yardımında yazılı kural yok diye daha çok giriş günü istedi

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AB Komisyonu Üyesi Lahbib, Gazze'ye yardım girişlerinde yazılı kural olmadığını belirterek daha fazla giriş günü ve öngörülebilir kural istedi. Lahbib, kış koşullarında 70 bin çadırın sular altında kaldığını ve çocukların hipotermiden öldüğünü söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'ye insani yardım girişlerinde yazılı kuralların dahi bulunmadığını belirterek, yardım girişine izin verilen günlerin artırılması ve öngörülebilir kurallar oluşturulması çağrısında bulundu.

Lahbib, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de kış koşullarıyla ağırlaşan insani duruma dikkati çekti.

"Gazze'de yaşananlara gözlerimizi kapatamayız. Gazze bir insani felaketle karşı karşıya ve kış bunu daha da ölümcül hale getiriyor." diyen Lahbib, 70 bin çadırın sular altında kaldığını, ailelerin dondurucu yağmurlara maruz kaldığını ve çocukların hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı.

Lahbib, İsrail'in daha fazla barınma malzemesi, ağır iş makinesi, motor yağı ve yedek parçanın bölgeye girişine acilen izin vermesi gerektiğini belirtti.

Çift kullanımlı olarak sınıflandırılan kritik insani yardım malzemelerinin haftada yalnızca bir gün Gazze'ye sokulabildiğini aktaran Lahbib, "Bu kabul edilemez. Daha fazla giriş gününe ve öngörülebilir kurallara ihtiyacımız var." dedi.

Mevcut uygulamaların öngörülebilir olmadığını kaydeden Lahbib, "Elimizde yazılı kurallar bile yok." ifadesini kullandı.

Yardım girişlerinin artırılması ve kuralların öngörülebilir hale getirilmesinin 53 devlet ve 27 AB üyesinin ortak talebi olduğunu söyleyen ve İsrail'e uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulunan Lahbib, "Dolayısıyla İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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