AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in görev süresi için İtalya'nın desteği tartışılıyor - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in görev süresi için İtalya'nın desteği tartışılıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 5 yıl daha görevde kalabilmek için İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin desteğini alabilmek amacıyla İtalya'nın eleştirildiği yıllık raporun yayımlanmasını ertelettiği iddiaları gündemde. AB Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, bu iddiaları kabul etmediğini belirtti ve raporun yayımlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Von der Leyen'in yeniden seçilmesi için Meloni'nin desteğine ihtiyaç duyması, İtalya'nın özellikle basın özgürlüğüyle ilgili eleştirildiği raporun geciktirilmesi iddialarını beraberinde getirdi.

17.06.2024 17:03
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, Başkan Ursula von der Leyen'in, 5 yıl daha görevde kalabilmek için İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin desteğini alabilmek amacıyla Roma yönetiminin eleştirildiği yıllık raporun yayımlanmasını ertelettiği iddialarını kabul etmedi.

Mamer, günlük basın toplantısında, von der Leyen'in bir kez daha AB Komisyonu Başkanı seçilebilmesi için Meloni'nin desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle, 3 Temmuz'da onaylanması beklenen ve İtalya'nın özellikle basın özgürlüğüyle ilgili eleştirildiği yıllık Hukukun Üstünlüğü Raporu'nun yayımlanmasını rafa kaldırdığı iddiasını yanıtladı.

Komisyonun raporla ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirten Mamer, raporla ilgili dosyanın yeterince olgunlaştığında AB Komisyonu üyelerinin onayına sunulacağını belirtti.

Komisyon üyelerinin toplantısının yarın yapılacağını ve bir sonraki gündem maddesinin de bu toplantıda belirleneceğini ifade eden Mamer, bu raporla ilgili sürecin her geçen yıl daha da karmaşıklaştığını ve büyüdüğünü söyledi.

Mamer, bir gazetecinin "İtalya'daki basın özgürlüğüyle ilgili bir endişeniz var mı?" sorusu üzerine, "Bu sorunun az önce tartıştığımız konuyla bağlantısını göremiyorum. Bu konuda yorum yapmak bana düşmez. Hukukun Üstünlüğü Raporu, özellikle bahsettiğiniz konuyu farklı boyutlarıyla analiz ediyor." diye konuştu.

Başka bir gazetecinin "O halde von der Leyen'in Meloni'nin desteğini alabilmek için bu raporu ertelettiğini söyleyen herkes yalan mı söylüyor olacak?" sorusu üzerine Mamer, "Bakın, umurumda değil. İşimizi ilgilendiren her konuda dışarıdaki insanların ne dediği umurumuzda değil." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, 5 yıllık görevi boyunca hukukun üstünlüğü meseleleri üzerindeki mücadeleyi önemli bir odak noktası haline getirmişti. Bu konuda yıllık raporlamayı da von der Leyen başlatmıştı.

Politico'nun AB Komisyonu yetkililerine dayandırdığı haberinde, von der Leyen'in yeniden AB Komisyon Başkanı olabilmek için Meloni'nin desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle İtalya'ya yönelik, özellikle basın özgürlüğü konusunda ağır eleştireler içermesi beklenen yıllık Hukukun Üstünlüğü Raporu'nun yayımlanmasını geciktirdiği iddia edilmişti.

Von der Leyen'in yeniden seçilmesi için kilit isim Meloni

Geçen hafta sonuçlanan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından gözler AB'nin gelecek 5 yılında söz sahibi olacak isimlere çevrilmiş durumda.

AB'nin yürütme organı Komisyon'un başkanlığına devam etmek isteyen von der Leyen için AB liderlerinin her birinin desteği önem taşıyor.

AB üyelerinden oluşan AB Konseyi, oylanması için AP'ye önereceği ismi liderler arasında gizli oylamayla belirliyor. Önerilen isim, AP'den güvenoyu alması halinde görevine başlayabiliyor.

Bu süreç, bu tür bir oylama için Konsey masasında ilk defa oturacak aşırı sağcı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi en kritik isim yapıyor.

Von der Leyen hem Meloni'nin şahsi desteğine hem de AP'de liderlik ettiği Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubunun desteğine ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, İtalya, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in görev süresi için İtalya'nın desteği tartışılıyor - Son Dakika

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