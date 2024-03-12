AB Komisyonu, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldı - Son Dakika
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AB Komisyonu, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldı

Batı Balkanlardan siyasiler, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldığını duyurmasından memnun olduklarını dile getirdi. Bosna Hersek, Slovenya ve Hırvatistan'da bu karar memnuniyetle karşılandı. Bosna Hersek'in AB ailesine katılması, ülkenin geleceği ve refahı için hayati önem taşıyan bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirildi. Bosna Hersek'in kurumları son 13 ayda yeterli ilerleme kaydetmiş olsa da çalışmaların devam etmesi gerektiği vurgulandı. Slovenya ve Hırvatistan da Bosna Hersek'in AB'ye entegrasyonunu desteklediklerini belirtti.

12.03.2024 19:55
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Batı Balkanlardan siyasiler, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldığını duyurmasından memnun olduklarını dile getirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, "Komisyon'un, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye etme kararı aldığını" bildirmesi, Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Slovenya ve Hırvatistan'da memnuniyetle karşılandı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Von der Leyen'in, AB'nin Bosna Hersek ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye ettiğini duyurmasından dolayı minnettarım. Bu, Bosna Hersek'in AB ailesindeki geleceği ve refahı için hayati önem taşıyan bir sürecin olası başlangıcıdır." ifadelerine yer verdi.???????

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "AB Konseyi'nin nihai kararını bekliyoruz. Bosna Hersek kurumlarının son 13 ayda neler yaptığı sorusuna tüm üye ülkelerin yeşil ışık yakacağına ve kendilerini olumlu ifade edeceklerine inanıyorum. Yeterli ilerleme kaydedildi ama devam ediyoruz. Çalışmaya devam etme yükümlülüğümüz var." diye konuştu.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez de sosyal medya hesabından, Komisyon'un kararından duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Helez, Bakanlık görevine geldiği günden beri hedefinin ülkesinin AB ve NATO üyeliği alması olduğunu kaydederek, "Bu kuruluşlara özel üyelik, ülkemizin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, istikrarını ve ekonomik ilerlemesini garanti eder." ifadesini kullandı.

Slovenya ve Hırvatistan karardan memnun

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da X'ten yaptığı paylaşımda, "Bosna Hersek'in AB'ye entegrasyonunun uzun süredir destekçisi olarak, AB komisyonunun Bosna Hersek ile katılım müzakerelerinin başlatılması yönündeki tavsiyesini görmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Fajon paylaşımında, Bosna Hersek'in bu kararı hak ettiğini belirterek, ülkesinin bu yoldaki desteğinin devam edeceğini kaydetti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de X'teki paylaşımında, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo'yu tebrik ederek, "Bu, Bosna Hersek için tarihi bir gün. Bosna Hersek'in AB yolunun en büyük savunucusu olmaya devam eden Hırvatistan'ın da en büyük dış politika başarılarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldı - Son Dakika

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