AB Komisyonu, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avrupa bayrağı yasağına tepki gösterdi - Son Dakika
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AB Komisyonu, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avrupa bayrağı yasağına tepki gösterdi

AB Komisyonu, Eurovision Şarkı Yarışması\'nda Avrupa bayrağı yasağına tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avrupa bayrağının dalgalanmasına getirilen yasağa tepki gösterdi. AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, yarışmaya katılan AB üyesi ülkelerin veya Avrupa Konseyi üye ülkelerin bayrağının dalgalanmaması için hiçbir neden olmadığını belirtti. AB Komisyonunun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın EBU ile temasa geçeceği ve kuruluşun AB fonlarından yararlanıp yararlanmadığını inceleyeceği bildirildi. Yoğun protesto ve boykot eylemlerinin gölgesinde geçen yarışmayı İsviçre'nin temsilcisi Nemo kazanmıştı.

13.05.2024 15:17
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 1 1 Mayıs'ta düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avrupa bayrağının dalgalanmasına getirilen yasağa tepki gösterdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), AB bayrağını 11 Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda dalgalanmasını yasaklamasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Mamer, "Yarışmaya katılan tüm AB üyesi ülkelerin veya yarışmaya katılan Avrupa Konseyine üye ülkelerin de bayrağı olan bu bayrağın dalgalanmaması için aslında hiçbir neden yok." dedi.

AB Komisyonunun Başkan Yardımcısı ve "Avrupa yaşam tarzı"ndan sorumlu üyesi Margaritis Schinas'ın EBU ile temasa geçeceği, kuruluşun AB fonlarından yararlanıp yararlanmadığını inceleteceği basına yansımıştı.

Schinas sosyal medya hesabından "Avrupa seçimlerine bir aydan az bir süre kala, tüm Avrupalıları birleştiren şeyin kutlanmasının önünde büyük ya da küçük hiçbir engel olmamalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Yoğun protesto ve boykot eylemlerinin gölgesinde geçti

İsrail'in katılımı nedeniyle yoğun protesto ve boykot eylemlerinin damga vurduğu İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre'nin temsilcisi Nemo kazanmıştı.

İsrail yarışmayı 375 puanla beşinci sırada tamamlarken, İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın performansı boyunca seyircilerce yuhalandığı ve "Özgür Filistin" sloganlarının atıldığı videolar sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, İsviçre, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Müzik, Politika, Güncel, Son Dakika

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