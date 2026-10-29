AB Komisyonu, itirazlara rağmen Kanada'ya ortak üyelik için çalışmalarını sürdürüyor

Almanya öncülüğündeki bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Kanada'ya "ortak üyelik" statüsü verilmesine karşı çıkmasına rağmen AB Komisyonu, bu yöndeki çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pinho, 29-30 Ekim'de düzenlenecek AB-Kanada Zirvesi'nin ortak açıklamasında yer alan "ortak üyelik" ifadesine bazı üye ülkelerin karşı çıkmasına rağmen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Montreal'e ulaştıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aynı hedefi yinelemesine ilişkin şunları söyledi:

"Bu haftaki zirve, bu kavramı ve 'Gelecek İçin İttifak' girişimini ortaklarımızla geliştirmek açısından ilk anlamlı fırsat olacak."

Pinho, AB ve Kanada'nın birbirini tercih eden stratejik ortaklar olduğunu anımsatarak, küresel belirsizliğin arttığı bir dönemde her iki tarafın da karşılıklı fayda sağlayan bu ortaklık aracılığıyla refahı, dayanıklılığı, güvenliği ve egemenliği güçlendirmek için ilişkilerini daha da yakınlaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Zirvenin öncelikli gündem maddelerinden birinin Kanada'yı AB'ye her zamankinden daha fazla yakınlaştırmak olacağını aktaran Pinho, "AB'nin ortak üyesi olarak Kanada'nın konumu, tam üyelikten bir adım geride olmakla birlikte, ülkenin AB ile bağlarının giderek daha da yakınlaşması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Pinho, zirvede yapılacak görüşmelerin ardından ortak hedeflere ulaşmak için Avrupa Parlamentosu, üye ülkeler, Kanadalı dostlar ve muhataplarla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Üye ülkelerle yaklaşım, hedef ve Kanada ile ilişkileri daha da yakınlaştırma konusunda tam bir görüş birliği içinde olduklarını aktaran Pinho, "Zirve metninde de öngörüldüğü üzere, ortak üyelik için gerekli çerçeve üzerinde üye ülkelerimizle yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Pinho, ortak açıklama için üzerinde mutabık kalınan metnin güçlü bir temele dayandığını ve görüşmelerin süreceğini bildirdi.

AB Komisyonu'ndan "ortak üyelik" vurgusu

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB-Kanada Zirvesi için gittiği Montreal'de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Yeni bir hedefimiz var: Kanada'yı AB'nin ortak üyesi olarak Birliğimize her zamankinden daha fazla yakınlaştırmak." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya, İtalya, Yunanistan ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu bir grup ülkenin, Montreal'de yayımlanacak ortak AB-Kanada açıklamasında, "ortak üyelik" ifadesinin kullanılmasına karşı çıktığı duyurulmuştu.

Bazı AB üyeleri, Komisyon Başkanı'nın bu öneriyi gündeme getirmeden önce üye ülkelerin başkentlerine danışmadığını belirtmişti.