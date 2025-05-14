AB Komisyonu'na Yolsuzluk İthamı - Son Dakika
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AB Komisyonu'na Yolsuzluk İthamı

Sol Grup, AB Genel Mahkemesi'nin kararını yolsuzluk olarak nitelendirdi ve şeffaflık talep etti.

14.05.2025 13:16
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Avrupa Parlamentosundaki (AP) Sol Grup, AB Genel Mahkemesinin Ursula von der Leyen başkanlığındaki AB Komisyonunun Kovid-19 aşıları temini anlaşmasına dair belgeleri kamuoyuyla paylaşmayı reddetmesinin "iyi yönetim ilkesini" ihlal ettiğine dair hükmüne ilişkin, bu eylemleri "yolsuzluk" ve "AB'nin itibarına kalıcı zarar" olarak niteledi.

Sol Grup'tan AB Genel Mahkemesinin AB Komisyonunun Kovid-19 aşıları temini anlaşmasına dair belgeleri kamuoyuyla paylaşmayı reddetmesinin "iyi yönetim ilkesini" ihlal ettiğine, bu durumda yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmetmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Von der Leyen, Pfizer CEO'su Albert Bourla ile olan kısa mesajları kamuoyundan gizlerken, AP'deki müttefikleri de 'etik kurulu'nun kurulmasını engelliyor." ifadelerine yer verildi.

Bu tavrın "AB kurumlarının en üst mevkilerinde yolsuzluğa yol açtığının" savunulduğu açıklamada, bağımsız bir etik kurulunun derhal kurulması ve von der Leyen'in gizlilik ve tek taraflı karar alma eğilimine karşı somut önlemler alınması talep edildi.

Açıklamada Fransız milletvekili ve grubun eş başkanı Manon Aubry'nin şu sözlerine yer verildi:

"Uzun zamandır beklenen bu mahkeme kararı, Sol grubun uzun yıllardır mücadele ettiği 'AB kurumları içinde şeffaflık' için bir zaferdir. Avrupa liderlerinin tamamen belirsiz bir şekilde yasama yapmalarına izin verilmemeli ve güvenlik önlemleri alınmalıdır."

Diğer eş başkan Alman milletvekili Martin Schirdewan'ın da şu ifadeleri açıklamada yer aldı:

"New York Times'ın AB Genel Mahkemesi'ndeki davasının başarılı olması ve von der Leyen'in AB Komisyonu için bir aşağılanmadır. Ursula von der Leyen, şeffaflık eksikliği nedeniyle AB'deki demokrasiye kalıcı zarar verdi. AB'ye ve Avrupa siyasetinin güvenilirliğine daha fazla zarar gelmesini önlemek için şimdi sohbet geçmişini derhal yayınlamalıdır. Başka türlüsü sorumsuzluk olur ve Komisyon Başkanı olarak pozisyonu artık savunulamaz hale gelir. Sorumsuz eylemlerinin sonuçlarına katlanmalıdır."

Von der Leyen'in itibarında derin izler bırakan süreç

2020'den itibaren Kovid-19 salgınıyla mücadelede yüksek miktarlarda aşı temin eden AB Komisyonu, bunlardan en büyüğünü Amerikan şirketi Pfizer ile yapmıştı.

Milyarlarca avroluk anlaşmaların tam bedeli ise "ticari sır" olduğu gerekçesiyle resmen açıklanmamıştı.

Aşı temin görüşmeleri sırasında AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Pfizer CEO'su Albert Bourla arasındaki telefon mesajlaşmaları, von der Leyen hakkında yolsuzluk iddialarına yol açtı.

AB Komisyonu, mesajların içeriğinin açıklaması için yapılan çağrıları reddetti. Bu süreçte von der Leyen hakkında "görevi ve ünvanı kötüye kullanmak" gibi çeşitli suçlamalarla davalar açıldı. Zaman içerisinde hukuki sürece başka şikayetçiler de dahil oldu.

Bunlardan biri, Avrupa Parlamentosundaki Yeşiller grubuna mensup milletvekillerince açılmış, AB'nin en üst mahkemesi Adalet Divanı, 17 Temmuz 2024'te, ikinci dönemi için yapılacak güvenoyu yoklaması öncesinde von der Leyen'in şeffaf davranmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Komisyonu'na Yolsuzluk İthamı - Son Dakika

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