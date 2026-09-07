AB Komisyonu'ndan ABD'li müzakerecilerin Kiev ziyaretine memnuniyet açıklaması - Son Dakika
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AB Komisyonu'ndan ABD'li müzakerecilerin Kiev ziyaretine memnuniyet açıklaması

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AB Komisyonu, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışa katkı sağlayacak diplomatik çabaları desteklediklerini belirterek ABD'li müzakerecilerin Kiev ziyaretini memnuniyetle karşıladı. Sözcü Christian Wigand, Rusya'nın sivilleri hedef alarak gerginliği tırmandırdığını, Ukrayna'nın ateşkes kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına katkıda bulunacak tüm diplomatik çabaları desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek "Diplomatik temaslar yoluyla yeni bir ivme yakalama girişimi ve bilhassa ABD'li müzakerecilerin Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret memnuniyetle karşılanmaktadır." dedi.

Wigand, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Kiev ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına katkıda bulunacak tüm diplomatik çabaları desteklemeyi sürdürdüklerini söyleyen Wigand, "Diplomatik temaslar yoluyla yeni bir ivme yakalama girişimi ve bilhassa ABD'li müzakerecilerin Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret memnuniyetle karşılanmaktadır." diye konuştu.

Wigand, Rusya'nın sivilleri hedef alarak gerilimi tırmandırmaya çalıştığını, Ukrayna'nın ise ateşkes konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Trump'ın temsilcileri Witkoff ve damadı Kushner ile görüşmesine ilişkin Wigand, bu konuda bilgilendirildiklerini ve "kilit muhataplarla" sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner, 5 Eylül'de Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, dün de Zelenskiy'le bir araya gelmişti.

Zelenskiy, Fransa, İngiltere ve Almanya temsilcilerinin de müzakerelerin bir aşamasında yer aldığını aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Komisyonu'ndan ABD'li müzakerecilerin Kiev ziyaretine memnuniyet açıklaması - Son Dakika

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