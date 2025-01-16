AB Komisyonu Üyesi Brunner Yunanistan'da

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, Yunanistan'ın başkenti Atina'da resmi temaslarda bulundu.

Brunner, Atina'daki resmi temasları çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Nikos Panayotopulos ile bir araya geldi.

Miçotakis, Brunner ile görüşmesinde "Özellikle geri dönüşlere ve yasal göç yollarına odaklanılarak, tüm Avrupa göç politikasında yeni denge oluşturulmasında, dış sınırların korunmasında Avrupa düzeyinde elde edilen ilerlemeden memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Brunner de "Geri dönüşler konusu sonuç almamız gereken bir konu. Umarım bunu başarırız." dedi.

Yunan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda da Yerapetritis'in, Brunner ile yaptığı görüşmede, AB'ye üye ülkeler arasında sorumluluk ve dayanışmanın, geri dönüşlerde üçüncü taraflarla iş birliğinin ve yasal göç yollarının kolaylaştırılmasının önemini vurguladığı ifade edildi.

Brunner daha sonra Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Panayotopulos ile görüştü.

Göç ve İltica Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Panayotopulos'un, Yunanistan'ın düzensiz göç konusunda karşılaştığı zorlukları aktardığı kaydedildi.

Görüşmede, Orta Doğu ve Suriye'deki gelişmelerin ardından bu bölgelerden Avrupa'ya yeni düzensiz göç akımları olabileceğinin tartışıldığı ve Brunner'in geri dönüşlere ilişkin Avrupa'daki yeni yasal durum hakkında bilgi verdiği de açıklamada yer aldı.