AB Komisyonu Üyesi Sırbistan'ın 2024-2029 döneminde AB'ye girmesini umut ediyor - Son Dakika
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AB Komisyonu Üyesi Sırbistan'ın 2024-2029 döneminde AB'ye girmesini umut ediyor

AB Komisyonu Üyesi Sırbistan\'ın 2024-2029 döneminde AB\'ye girmesini umut ediyor

AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Sırbistan'ın 2024-2029 döneminde Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmasını umut ettiğini dile getirdi. Varhelyi, AB'nin yeni üyeleri dahil etmek için çalışması gerektiğini belirtirken, AB-Sırbistan işbirliğinin meyve vermeye başladığını ve Sırbistan'ın AB'ye katılımının bir sonraki Komisyon döneminde gerçekleşmesini umduğunu ifade etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise ülkesinin AB'ye olan bağlılığını göstermek için reformları hızlandırdıklarını ve AB ile olan ilişkilerinin sadece ekonomik değil, vatandaşlarına getireceği refahla da ilgili olduğunu belirtti.

13.05.2024 20:43
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Sırbistan'ın 2024-2029 döneminde Birliğe girmesini umut ettiğini dile getirdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bir araya gelen Varhelyi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ortak basın toplantısı düzenlendi.

Varhelyi, bu yılın sonunda kurulacak ve 2029'a kadar faaliyet gösterecek Komisyonun, yeni üyeleri AB'ye dahil etmek için çalışması gerektiğini ifade ederek "Çünkü üyeliğin Orta ve Doğu Avrupa'ya neler getirdiği çok açık." yorumunu yaptı.

AB-Sırbistan arasında 5 yıldır süren işbirliğinin "meyve vermeye başladığını" söyleyen Varhelyi, "Bir sonraki (AB) Komisyonun görev süresinin sonuna kadar Sırbistan'ın bu bölgeye (AB'ye) katıldığını göreceğimizi umuyorum çünkü bana göre bir sonraki Komisyonun genişleme hakkında olması gerekiyor." dedi.

AB'nin Sırbistan'a yönelik büyüme planının uygulanmaya başlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Varhelyi, Vucic ile yaptığı görüşmede AB'ye katılım koşullarının yerine getirilmesini sağlayacak reformların nasıl hızlandırılacağı konusunun ele alındığını aktardı.

"Batı Balkanların tamamının günün sonunda AB üyesi olacağını" ifade eden Varhelyi, Sırbistan'ın, Birliğe katılımı için demokratik reformlar ve hukukun üstünlüğü hususlarında ilerlemelerin yaşanması ve ülkenin dış politikasının AB dış politikasına daha uyumlu hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"AB ile yıl sonuna kadar neredeyse tüm fasılların açılmasını umuyoruz"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkesinin büyümekte olduğunu ve bunun da AB'nin reformlarına olan bağlılığı gösterdiğini söyledi.

Vucic, Varhelyi ile yaptığı görüşmenin önemine değinerek, "AB ile yıl sonuna kadar neredeyse tüm fasılların açılmasını umuyoruz, bu ileriye doğru atılmış büyük bir adım olacak." dedi.

Sırbistan'ın AB ülkeleriyle iyi ekonomik ilişkileri olduğunu aktaran Vucic, "Bu konu sadece ekonomik değil, vatandaşlarımıza getireceği refahla da ilgili. Batarya üretimi için öncelikli olarak ülkemizde elektrikli otomobil fabrikalarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Karadağ'ın Kotor kentinde çarşamba günü düzenlenecek "Batı Balkanlar Liderleri Zirvesi" ile ilgili de konuşan Vucic, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan edilmesi karar tasarısının tartışılacağı duyumunu aldıkları için zirveye katılımını iptal ettiğini, New York'a gidip, söz konusu kararın alınmaması için mücadele edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Sırbistan, Politika, Güncel, Son Dakika

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