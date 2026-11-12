AB Konseyi Başkanı Costa, Dublin'de Ukrayna'ya desteğin süreceğini söyledi - Son Dakika
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AB Konseyi Başkanı Costa, Dublin'de Ukrayna'ya desteğin süreceğini söyledi

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AB Konseyi Başkanı Costa, Dublin'deki zirve sonrası AB'nin Ukrayna müzakerelerinde önceliğinin ateşkes ve Karadeniz'de seyrüsefer serbestisi olduğunu söyledi. Costa, Rusya'nın barışa hazır olduğuna dair işaret vermediğini öne sürerek Ukrayna'ya desteğin süreceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinde önceliğinin ateşkes, Karadeniz'de seyrüsefer serbestisi ve barış anlaşması için gerekli koşulların sağlanması olduğunu belirterek, "Kendi güvenliğimizin Ukrayna'nın güvenliğinden geçtiği açıktır. Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Costa, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında, zirvede ana temanın Ukrayna'da adil ve kalıcı barış sağlanması arayışı olduğunu söyledi.

Avrupa'nın müzakerelerdeki önceliğinin ateşkes, Karadeniz'de seyrüsefer serbestisi ve barış anlaşması için gerekli koşulların sağlanması olduğunu dile getiren Costa, Rusya'nın barışa hazır olduğuna yönelik hiçbir işaret vermediğini öne sürdü.

Costa, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların arttığını kaydederek, Avrupa'da güvenliğin yeniden tesis edilmesini sağlayacak barışın net ilkelere dayanması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın kendi geleceğini özgürce seçebilmesi, kıta güvenliğinin geleceği konusunda Avrupa'nın masada bulunması ve Avrupa güvenlik mimarisinin 1975 Helsinki Nihai Senedi'nde değinilen esaslara dayalı olması gerektiğini ifade eden Costa, "Kendi güvenliğimizin Ukrayna'nın güvenliğinden geçtiği açıktır. Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Costa, müzakerelerde Avrupa'yı kimin temsil etmesi gerektiğine yönelik soru üzerine, çeşitli konularda Avrupa adına görüşme yapacak doğru kişilerin bulunduğunu söyledi.

Toprak konusunda Ukrayna'nın, ülkenin Birliğe katılımı gibi konularda AB'nin, güvenlik garantileri hakkında da Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin konuşmasının normal olduğunu belirten Costa, müzakerelere girişmeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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