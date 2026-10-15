AB Konseyi, Husilerin hedef aldığı Riyad'daki AB-KİK zirvesinin ertelendiğini duyurdu

AB Konseyi, Husilerin hedef aldığı Riyad'daki AB-KİK zirvesinin ertelendiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AB Konseyi, Yemen'deki İran destekli Husilerin balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı Riyad'da 24 Ekim'de düzenlenmesi planlanan 2. AB-KİK Zirvesi'nin ertelendiğini açıkladı. Zirvenin yapılacağı tarihin uygun zamanda duyurulacağı belirtildi.
Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında, Yemen'deki Husilerin bir süredir saldırılarda bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 24 Ekim'de düzenlenmesi planlanan zirve ertelendi.
AB Konseyinden yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin bir süredir balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı Riyad'da 24 Ekim'de düzenlenmesi planlanan 2. AB-KİK Zirvesi'nin ertelendiği ifade edildi.
Zirvenin yapılacağı tarihin uygun zamanda duyurulacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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