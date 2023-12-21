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AB Kurumlarından Prag'daki Saldırıya Destek Mesajı - Son Dakika
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AB Kurumlarından Prag'daki Saldırıya Destek Mesajı

AB kurumlarının başkanları, Prag'da gerçekleşen silahlı saldırının ardından Avrupa'nın Çekya'nın yanında olduğunu belirten mesajlar paylaştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Prag'daki saldırıya ilişkin başsağlığı dileklerini ileterek, Çekya halkının yanında olduklarını vurguladı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da saldırıyı dehşetle karşıladığını belirterek, kurbanların ailelerine ve yaralılara acil şifalar diledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise saldırının kurbanlarının ailelerine başsağlığı dileklerini iletti ve toplumların şiddete yer bırakmaması gerektiğini vurguladı.

AB Kurumlarından Prag\'daki Saldırıya Destek Mesajı
21.12.2023 - 23:31,
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AB kurumlarının başkanları, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen silahlı saldırının ardından, Avrupa'nın "Çekya'nın yanında" olduğu mesajını verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesinde 15 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrasında X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Prag'da birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırı karşısında dehşete kapıldığını belirten von der Leyen, "Mağdurların ailelerine ve bir bütün olarak Çekya halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sizin yanınızdayız ve yas tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X'teki hesabından Çekya dilinde yaptığı paylaşımda, Prag'da yapılan saldırı karşısında dehşete düştüğünü kaydetti.

Metsola, "Avrupa'nın en eski üniversitelerinden birinin terör sahnesi olarak görülmesi yürekleri dağlıyor. Düşüncelerim kurbanların aileleriyle birlikte, yaralılara acil şifalar diliyorum, Avrupa Çekya'nın yanında." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in X sosyal medya platformundaki paylaşımında da "Prag'daki korkunç saldırının kurbanlarının ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Toplumlarımızda bu tür şiddete yer bırakmamalıyız." ifadeleri yer aldı.

Avrupa ülkelerinin liderleri, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen silahlı saldırıyı kınamıştı.

Kaynak: AA
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