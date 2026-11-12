AB liderleri Dublin'de Ermenistan'a destek verdi, ihracatın yüzde 80'ine vergi askısı var - Son Dakika
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AB liderleri Dublin'de Ermenistan'a destek verdi, ihracatın yüzde 80'ine vergi askısı var

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AB ve Avrupa liderleri Dublin'deki zirvede Ermenistan'a Rus müdahalesine karşı desteği sürdüreceklerini teyit etti. Açıklamada, AB'nin Ermenistan'ın birliğe ihracatının yüzde 80'ine uygulanan gümrük vergilerini askıya aldığı hatırlatıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve kıtanın farklı ülkelerinin liderleri, Rus müdahalesine karşı Ermenistan'ı desteklemeyi sürdüreceklerini teyit etti.

Almanya, Norveç, Polonya, Estonya, Fransa, Litvanya ve İngiltere'nin liderleri ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ermenistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne, istikrarına, bağımsızlığına ve dayanıklılığına verilen desteğin yinelendiği bildirildi.

Ermenistan'da düzenlenen parlamento seçimlerinin, Rusya'nın çok yönlü müdahalesine rağmen Ermeni halkının, barış, demokrasi ve Avrupa ile daha yakın ilişkilerden yana açık bir tercihte bulunmasını sağladığı ifade edilen açıklamada, seçimlerin ardından Rusya'nın Ermenistan üzerindeki doğrudan siyasi ve ekonomik baskısının giderek arttığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ermenistan'ın ihracatına benzeri görülmemiş kısıtlamalar getirdiği ve enerji tedarikini bir gözdağı aracı olarak kullanmakla tehdit ettiği belirtildi.

Ermenistan'ın egemenliğini koruyabilmesi ve kendi geleceğini özgürce belirleyebilmesi için desteğin süreceğinin altı çizilen açıklamada, bu kapsamda AB'nin Ermenistan'ın birliğe ihracatının yüzde 80'ine uygulanan gümrük vergilerini askıya alma kararı aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, Ermeni halkının Avrupa ile bütünleşme hedeflerinin tanındığı belirtilerek, Ermenistan'ın güçlü ve dirençli bir demokrasi ile müreffeh bir ekonomi inşa etme çabalarının desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine ve Ağustos 2025'te Washington'da gerçekleştirilen görüşmeden bu yana kaydedilen önemli ilerlemeye destek verildiği bildirilen açıklamada, Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecine verilen destek de ifade edildi.

Açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan halklarının yanı sıra daha geniş bölgenin yararına olacak şekilde bu yöndeki çabaların sürdürülmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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