AB Liderleri Savunma Sanayisi Yatırımlarını Artırmak İçin Finansman Arayışına Geçti - Son Dakika
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AB Liderleri Savunma Sanayisi Yatırımlarını Artırmak İçin Finansman Arayışına Geçti

AB Liderleri Savunma Sanayisi Yatırımlarını Artırmak İçin Finansman Arayışına Geçti

Avrupa Birliği liderleri, savunma sanayisi yatırımlarını artırmak ve eksiklikleri gidermek için finansman arayışına geçti. AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisine göre, liderler acil, ivedi ve orta vadeli savunma ihtiyaçlarını ele alan stratejinin ana hatlarını belirledi. Savunma kabiliyeti eksikliklerinin belirlenmesi ve Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi ile Avrupa Savunma Sanayi Programı girişimlerinin ilerletilmesi kararlaştırıldı. Liderler, savunma sanayisini güçlendirmek ve kritik eksikliklerin giderilmesi için kamu ve özel finansman seçeneklerini sunmalarını istedi.

28.06.2024 10:57
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, savunma sanayisi yatırımlarını artırmak ve eksiklikleri gidermek için finansman arayışına geçti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Birlik üyesi ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiriye göre liderler, Avrupa'nın stratejik bağımlılıklarını azaltmak ve "savunmaya hazır olma halini" güçlendirmek amacıyla acil, ivedi ve orta vadeli savunma ihtiyaçlarını ele alan stratejinin ana hatlarını belirledi.

Avrupa savunma teknoloji ve sanayisinin geliştirilmesinin önemini vurgulayan liderler, üye ülkeler, AB Komisyonu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'ni bu doğrultudaki çalışmaları ilerletmekle görevlendirdi.

Bu kapsamda, savunma kabiliyeti eksikliklerinin belirlenmesi ve Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi (EDIS) ile Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP) girişimlerinin ilerletilmesi kararlaştırıldı.

Liderler, Komisyon ve Yüksek Temsilci'den, savunma sanayisini güçlendirmek ve kritik eksikliklerin giderilmesi için kamu ve özel finansman seçeneklerini sunmalarını istedi. Bu seçenekler, daha sonra Konsey tarafından ele alınacak.

Savunmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen Konsey girişimleri, üye ülkelerin güvenlik ve savunma politikaları ile çıkarlarına saygı göstermeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

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