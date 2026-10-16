AB liderleri Ukrayna desteğini ve göçü görüşüyor, Zelenskiy'nin katılması bekleniyor - Son Dakika
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AB liderleri Ukrayna desteğini ve göçü görüşüyor, Zelenskiy'nin katılması bekleniyor

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AB liderleri, Brüksel'deki zirvenin ikinci gününde Ukrayna'ya destek, savunma, deniz güvenliği, Orta Doğu ve göçü görüşmek üzere toplandı. İlk oturumda Kiev'e sağlanacak destek ele alınacak; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya destek, savunma, deniz güvenliği, Orta Doğu'daki gelişmeler ve göç konularını görüşmek üzere zirvenin ikinci gününde toplandı.

AB ülkelerinin liderleri, Brüksel'deki olağan zirve toplantısının ikinci gününde bir araya geldi.

Günün ilk oturumu, Ukrayna'daki son duruma ve Kiev'e sağlanacak desteğe ayrılacak. Oturuma Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılması bekleniyor.

Rusya'nın saldırıları yoğunlaşırken Ukrayna'nın hava savunma sistemi, önleyici füze ve finansman ihtiyaçları görüşmelerin öncelikli başlıklarını oluşturuyor.

Liderlerin, Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı "gölge filosuna" yönelik daha sıkı önlemleri ve Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını da ele alabileceği belirtiliyor.

Ukrayna'ya 2026 yılı için AB finansmanı konusunda daha önce anlaşma sağlanırken, sonraki dönemde ülkenin finansman ihtiyacının nasıl karşılanacağı da gündemde yer alıyor.

Bu çerçevede dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması konusunun yeniden gündeme gelmesi ihtimali bulunsa da kısa vadede somut ilerleme beklenmiyor.

Deniz güvenliği ve Orta Doğu

Öğle yemeği öncesindeki oturumlarda liderler, Rusya kaynaklı hibrit saldırıları, deniz güvenliğini ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşecek.

Karadeniz'de sivil gemilere yönelik son saldırıların, Ukrayna'nın tahıl ihracatı açısından kritik önemdeki deniz güzergahına etkileri de gündemde bulunuyor.

Liderler, Orta Doğu başlığı altında İran-ABD savaşının sonuçlarını, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran saldırılarını ve Kızıldeniz'de Husilerin yeniden artan tehditlerinin ticaret ve enerji akışına etkilerini ele alacak.

AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides deniz misyonunun gemi ihtiyacı ve üye ülkelerin misyona katkılarının artırılması da görüşülecek konular arasında bulunuyor.

Orta Doğu gündemi, İran, Yemen, Batı Şeria ve Lübnan'daki gelişmeleri de kapsıyor.

Göç konusu çalışma yemeğinde ele alınacak

Liderler, öğle yemeğinde ise İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'de yaşanan krizin ardından göç konusunu görüşecek.

Düzensiz göçmenlerin gelişlerinde düşüş yaşanmasına rağmen sınır krizlerinin yönetimi, üye ülkeler arasında dayanışma ve göç kontrollerinin sıkılaştırılması konularındaki görüş ayrılıkları sürüyor.

Zirvenin dün yapılan ilk gün oturumlarında rekabetçilik, AB'nin gelecek çok yıllı mali çerçevesi ile genişleme ve reformlar başlıkları ele alınmıştı.

Kaynak: AA
Volodimir ZelenskiyOrta DoğuPolitikaSavunmaBrükselGüncelDünyaKievSon Dakika

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