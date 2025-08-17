AB Liderleri Washington'da Toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB Liderleri Washington'da Toplanıyor

17.08.2025 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Von der Leyen, Trump ve Zelenskiy ile yapılacak toplantıya katılacak Avrupalı liderleri açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerle yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeye katılacağını bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile Brüksel'de görüşeceğini ve beraber Gönüllüler Koalisyonunun video görüşmesine katılacaklarını duyurdu.

Zelenskiy'nin isteği üzerine yarın Beyaz Saray'da Trump ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantıya iştirak edeceğini belirten von der Leyen, görüşmeye hangi Avrupalı liderlerin katılacağına ise değinmedi.

Avrupalı liderler Washington'a gidecek

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Avrupa güvenliğini ve Ukrayna'nın hayati çıkarlarını koruyan adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla Avrupalılar ve ABD arasındaki koordinasyon çalışmalarını sürdürmek" için Washington'a gidecek heyette yer alacağı duyuruldu.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın da Washington'a hareket edeceğini açıkladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Giorgia Meloni, Beyaz Saray'da Trump ile yapılacak toplantıya katılmak üzere yarın Washington'da olacak.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Keir Starmer'in, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusundaki görüşmelere katılmak üzere Washington'a gideceği bildirildi.

Açıklamada, Beyaz Saray'da yapılacak toplantıda Starmer'in, diğer Avrupalı ortaklarıyla, müzakerelerin bir sonraki aşamasını desteklemeye hazır olduğu ve Ukrayna'ya verdiği desteğin gerektiği kadar süreceğini yeniden teyit edeceği kaydedildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Friedrich Merz'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlerle siyasi görüşmeler yapmak için Washington'a gideceği duyuruldu.

Merz'in, barış çabalarının mevcut durumunu ele alacağı ve Almanya'nın Ukrayna'da hızlıca bir barışa ulaşılmasına verdiği önemi vurgulayacağı belirtilen açıklamada, görüşmelerde, güvenlik garantileri, toprak meseleleri ve Ukrayna'nın savunmasına yönelik sürekli desteğin yanı sıra Rusya'ya yaptırım baskısının sürdürülmesinin de yer alacağı ifade edildi.

Trump ile Zelenskiy arasında yarın Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Donald Trump, Donald Trump, Washington, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Liderleri Washington'da Toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

13:41
İsrail’den katliam hazırlığı Gazze’yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
İsrail'den katliam hazırlığı! Gazze'yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
13:32
Çanakkale yanıyor Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseldi
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 15:34:23. #7.11#
SON DAKİKA: AB Liderleri Washington'da Toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.