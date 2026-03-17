AB, Lübnan'daki Krizden Endişeli

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, Lübnan'daki gelişmelerden derin endişe duyduklarını belirterek, İsrail'in kara harekatının mevcut durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu.

El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lübnan'da insani durumun "dramatik" olduğunu ifade eden El Anouni, ülkede 900 bin kişinin yerinden edildiğini, bunun Lübnan halkının yüzde 20'sini oluşturduğunu dile getirdi.

Sivillerin en ağır bedeller ödemek zorunda kaldığına dikkati çeken El Anouni, siviller, sivil altyapı, sağlık ve insani yardım merkezlerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

El Anouni, söz konusu saldırıların hemen son bulması gerektiğinin altını çizerek, İsrail ve Lübnan'ın müzakere masasına geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 16 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.