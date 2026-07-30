AB: Rusya Karadeniz'i İstikrarsızlaştırıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, Rusya'nın, Karadeniz'i yeniden "korku ve istikrarsızlık bölgesine" dönüştürmeye çalıştığını belirtti.

El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özellikle son günlerde Rusya tarafından atılan adımlara işaret eden el Anouni, "Rusya, Karadeniz'i yeniden korku ve istikrarsızlık bölgesine dönüştürmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

El Anouni, Rusya'nın kasıtlı olarak sivil deniz taşımacılığını, seyrüsefer özgürlüğünü ve Afrika, Asya, Orta Doğu ile Latin Amerika'daki milyonlarca insanın gıda güvenliğini hedef aldığını öne sürdü.

AB Sözcüsü, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşının başladığı ilk günden bu yana, Karadeniz üzerinden gerçekleşen kritik ihracat rotasını tehdit ederek gıdayı bir silah olarak kullanmaya ve küresel gıda güvenliğini zayıflatmaya çalışıyor." dedi.