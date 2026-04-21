AB, Rusya'ya 2 Yeni Yaptırım Kuruluşu Ekledi

21.04.2026 15:30
AB Konseyi, Rusya'nın dezenformasyon faaliyetlerine yönelik Euromore ve Pravfond'a yaptırım uyguladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'nın hibrit faaliyetleri kapsamında yürüttüğü propaganda ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı 2 yeni kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, "Kremlin yanlısı bilgi ekosistemi içinde faaliyet gösterdiği" iddia edilen Euromore adlı medya platformu ve "Yurtdışında Yaşayan Yurttaşların Haklarının Desteklenmesi ve Korunması Vakfı" (Pravfond) adlı kuruluşların yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Euromore adlı platformun Avrupa kamuoyunu hedef alan Rusya kaynaklı dezenformasyonu yaydığı kaydedilen açıklamada, ayrıca platformun AB kurumlarının meşruiyetini sorgulayan içerikler ürettiği ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını haklı göstermeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, Pravfond adlı kuruluşun da Rus devleti tarafından kurulduğu ve finanse edildiği belirtilirken, kuruluşun Rusya'nın dış etki ve propaganda stratejisinde kilit rol oynadığı savunuldu.

Bugünkü kararla birlikte, Rusya'nın "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetleri nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirler toplam 69 kişi ve 19 kuruluşu kapsıyor.

Yaptırım listesinde yer alanların mal varlıkları dondurulurken, AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlara fon, mali varlık veya ekonomik kaynak sağlaması yasaklanıyor.

Gerçek kişiler ayrıca AB topraklarına giriş ve AB üzerinden transit geçişi yasaklayan seyahat yasağına tabi oluyor.

Kaynak: AA

