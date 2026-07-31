AB, Sebte'deki Düzensiz Göç için Destek Veriyor - Son Dakika
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AB, Sebte'deki Düzensiz Göç için Destek Veriyor

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Avrupa Birliği, İspanya'nın Sebte şehrine yönelik düzensiz göçle mücadelede destek sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB), İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta) şehrindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, ek mali destek ile teknik ve operasyonel destek sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü, AA muhabirine gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sebte'deki son gelişmelerin farkında olduklarını ve durumu yakından takip ettiklerini belirten AB Komisyonu Sözcüsü, "Düzensiz göçle mücadele etmek, Birliğin dış sınırlarının bütünlüğünü korumak ve yasal çerçevemizin kötüye kullanılmasını önlemek büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun Sebte de dahil olmak üzere İspanya'ya operasyonel ve mali destek sağladığına dikkati çeken AB Sözcüsü, "Ayrıca, Frontex aracılığıyla da dahil olmak üzere ek mali destek ile teknik ve operasyonel destek sağlamaya hazırız." ifadesine yer verdi.

Sözcü, AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'in, İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska ile temas halinde olduğunu kaydetti.

Sebte'ye yasa dışı yollarla giren kişilerin, yürürlükteki kurallara uygun şekilde hızlı bir biçimde geri gönderilmesini sağlamak ve bu akışlarla mücadele etmek amacıyla Fas ile İspanya arasındaki yakın işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan AB Komisyonu Sözcüsü, Fas'ın önemli ve güvenilir bir ortak olduğunu belirtti.

Sözcü, "Bu tehlikeli yolculukların derhal sona erdirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla Fas makamlarıyla yakın temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Politika, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Sebte'deki Düzensiz Göç için Destek Veriyor - Son Dakika

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