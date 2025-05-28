AB, Suriye Yaptırımlarını Kaldırdı - Son Dakika
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AB, Suriye Yaptırımlarını Kaldırdı

28.05.2025 14:34
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AB, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı, 24 kuruluş liste dışı bırakıldı.

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması kararının resmen kabul edildiğini, ayrıca yaptırım listesinden bankalar, ülkenin ekonomik toparlanması için önemli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ile medyadan 24 kuruluşu çıkardığını duyurdu.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Mayıs'ta AB Dışişleri Bakanları Toplantısında alınan siyasi kararın resmen kabul edildiği ve kısa süre sonra Resmi Gazetede yayımlanacağı bildirildi.

Açıklamada "fonların ve ekonomik kaynakların dondurulmasına tabi olanlar listesi"nden 24 kuruluşun çıkarıldığı, bunların "Suriye Merkez Bankası da dahil olmak üzere bankalar veya Suriye'nin ekonomik toparlanması için önemli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler (petrol üretimi ve rafinasyonu, pamuk ve telekomünikasyon) ile medya kuruluşları" olduğu belirtildi.

Açıklamada AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Bu karar, AB'nin Suriye'nin toparlanmasını ve tüm Suriyelilerin isteklerini yerine getiren bir siyasi geçişi gerçekten desteklemesi için, bu tarihi zamanda atılması gereken doğru adımdır. AB, son 14 yıldır Suriye halkının yanında oldu ve bunu yapmaya devam edecektir."

Esed rejimiyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların süresi uzatıldı

Açıklamada "hesap verebilirliğin sağlanmasına destek" amacıyla devrik Esed rejimiyle bağlantılı bireylerin ve kuruluşların yaptırımlarını içeren listelerin süresinin ise 1 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı kaydedildi.

Mart ayında Lazkiye'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak, "AB Konseyi, 'AB Küresel İnsan Hakları Yaptırımları Rejimi' kapsamında iki bireyi ve üç kuruluşu ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle hedef alan yeni kısıtlayıcı önlemler getirdi." denilen açıklamada, AB'nin sahadaki gelişmeleri izlemeye devam ettiği ve insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda ve ülkede istikrarsızlığı körükleyen aktörlere karşı yaptırım uygulamaya hazır olunduğu vurgulandı.

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başladı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Beşşar Esed'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

AB, rejimin devrilmesinin ardından, 24 Şubat'ta, Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları "askıya almaya" karar verdiğini duyurarak bu konuda ilk adımı atmıştı.

AB yetkilileri, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili kararların "geri döndürülebilir" nitelikte olduğunu, ülkedeki durumun yakından takip edildiğini vurguluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Suriye Yaptırımlarını Kaldırdı - Son Dakika

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