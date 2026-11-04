AB Temsilcisi Kallas, ABD ara seçimleri sonrası Ukrayna desteğinin sürmesini umuyor - Son Dakika
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AB Temsilcisi Kallas, ABD ara seçimleri sonrası Ukrayna desteğinin sürmesini umuyor

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AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD ara seçimlerinin ardından yeni Kongre ve Senato'nun Ukrayna'ya desteği sürdürmesini ve Rusya baskısını artırmasını umuyor. Kallas, Avrupa ve ABD'nin birlikte daha güçlü olduğunu, bu baskının Rusya'ya savaşı durdurması mesajı vereceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'de seçmenlerin "tercihlerini net şekilde ortaya koyduğunu" belirterek, "Yeni Kongre ve Senato'nun Ukrayna'ya destek vermeye devam etmesini ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmasını umuyorum." dedi.

Kallas, Brüksel'de AB'nin 2026 Genişleme Paketine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ABD'deki ara seçimler hakkındaki soruyu yanıtladı.

ABD seçmeninin "tercihini net şekilde ortaya koyduğunu" belirten Kallas, "Yeni Kongre ve Senato'nun Ukrayna'ya destek vermeye devam etmesini ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Kallas, Avrupa ve ABD'nin "birlikte çok daha güçlü" olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca bu baskı yoluyla Rusya'ya, savaşı durdurması gerektiğine dair net mesajlar verilmiş olacak." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, dün ABD'de yapılan ara seçimlerde, Demokratlar, Kongre'nin her iki kanadında da daha önce Cumhuriyetçilerin elindeki çoğunluğu kazanmıştı.

Kaynak: AA
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