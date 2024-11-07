AB, Trump ile Transatlantik Bağı Güçlendirecek

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Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinde ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'la birlikte çalışarak, transatlantik bağı güçlendirirken AB'nin stratejik gündemini sürdürme mesajı verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen AST zirvelerinin 5'incisinin girişinde yaptığı konuşmada, "Burada olmaktan çok memnunum. Tüm Avrupalı liderlerle ortak konuları masaya yatırmak için önemli bir fırsat." dedi.

Sözlerine ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı bir kez daha tebrik etmek istediğini belirterek devam eden von der Leyen, "Transatlantik bağı güçlendirmek için onunla tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Von der Leyen, "Bence önemli olan, ortak çıkarlarımızın ne olduğunu birlikte analiz etmemiz ve bunun için çalışmamız." değerlendirmesini yaptı.

AST zirvesinde ele alınacaklar arasında AB için öncelikli olanların rekabetçiliği, dijitalleşmeyi ve karbonsuz bir ekonomiye ulaşma üzerine yapılacak tartışmalar olduğunu belirten von der Leyen, Almanya'daki hükümet kriziyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de AST'nin arka planına değinerek şunları kaydetti:

"Bu yeni platformu başlatmaya karar verdiğimizde, Avrupa kıtası içindeki küresel diyaloğu güçlendirmeye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu hatırlıyorum. Çünkü bir kıtayı paylaşıyoruz ve aynı hedefleri, aynı amaçları paylaşıyoruz. Daha fazla barış, daha fazla istikrar, daha fazla güvenlik istiyoruz."

Michel, gündemin önemli maddelerinden birinin ABD seçimlerinin sonuçları olduğuna değinerek "Bu kesinlikle açık ki, ABD ile transatlantik hatları derinleştirmek istiyoruz. Ancak istikrarlı ve daha müreffeh bir AB için bir planımız var. Bu plana 'stratejik gündem' diyoruz ve bunu uygulamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.