AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav, Ankara Ulus'ta mimarların izinde yürüdü - Son Dakika
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav, Ankara Ulus'ta mimarların izinde yürüdü

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Avrupa Miras Günleri kapsamında Ankara'da düzenlenen kent yürüyüşüne, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ve eşi Mare Orav katıldı. Dr. Pınar Sezginalp'in rehberlik ettiği yürüyüşte grup, Ulus'taki Avrupalı mimarların eserlerini gezdi; program Opera Meydanı'nda sona erdi.

Avrupa Miras Günleri kapsamında, "Cumhuriyet'in Başkenti Ankara'da Avrupalı Mimarlar" adlı kent yürüyüşü yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen ve Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Öğretim Üyesi Dr. Pınar Sezginalp'in rehberlik ettiği yürüyüşe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ve eşi Mare Orav katıldı.

Yürüyüş, şu anda Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi olarak hizmet veren eski İş Bankası Genel Müdürlüğü binasından başladı.

Büyükelçi Orav, yürüyüş boyunca Ulus'un tarihi sokaklarında, genç Cumhuriyet'in başkenti Ankara'nın inşasına katkı veren Avrupalı mimarların izlerini takip etti.

Büyükelçi ve grup, yürüyüş sırasında, İtalyan Levanten mimar Giulio Mongeri'nin tasarladığı Ziraat Bankası Genel Müdürlük binasını, Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister'in imzasını taşıyan Ulus'taki tarihi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası binasını ve Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'in yaptığı Zafer Anıtı'nı ziyaret etti.

Ziraat Bankası Genel Müdürlük binasında basın mensuplarına konuşan Orav, Ankara, İstanbul ve İzmir'de Avrupa Miras Günleri dolayısıyla etkinlikler düzenlendiğini ifade ederek, "Ankara'da bu etkinliği halihazırda beşinci kez düzenliyoruz." dedi.

2008-2012 döneminde Türkiye'de yaşamasına rağmen burada hala keşfedilecek çok şey olduğunu dile getiren Orav, yürüyüş sırasında AB üyesi ülkelerin mimarisi hakkında bilgi edindiğini anlattı.

Orav, bu ülkelerin Türkiye'deki mimarlarla önemli eserlere imza attığını vurgulayarak, "Bu durum, tarihteki bağlarımızın ne denli güçlü olduğunu gözler önüne seriyor ve ortak geleceğimizi tasarlarken bunun güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Büyükelçi, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var." dedi.

Açıklamanın ardından yürüyüş, Opera Meydanı'nda son buldu.

Avrupa Konseyi tarafından 1985'te başlatılan ve 1999'dan bu yana Avrupa Birliği'nin de ortak olduğu Avrupa Miras Günleri, Avrupa'nın en geniş katılımlı kültürel etkinliği olarak her yıl 20 milyona yakın ziyaretçiye ulaşıyor.

Avrupa Miras Günleri bu yıl Türkiye'de beşinci kez kutlanıyor.

Ankara'daki programın yanı sıra İstanbul ve İzmir'de de yürüyüşler düzenlendi.

Kaynak: AA
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