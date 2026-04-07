AB Türkiye Delegasyonu'ndan Kınama

(İSTANBUL) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Aivo Orav, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde yaşanan saldırıyı kınadı.

Orav, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Konsolosluğu önünde polis memurlarını hedef alan saldırıdan derin endişe duyuyoruz. AB, olaydan etkilenenlerle tam dayanışma içindedir ve yaralanan memurların hızlı ve tam iyileşmeleri için içten dileklerini iletir. Türk yetkililerinin hızlı yanıtını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.