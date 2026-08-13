AB, Uganda'daki Geri Dönüş Merkezi Görüşmelerine Dâhil Değil

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bazı üye ülkelerin Uganda'da "geri dönüş merkezi" kurulmasına yönelik yürüttüğü belirtilen görüşmelere dahil olmadığını bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Guillaume Mercier, Komisyonun günlük basın toplantısında, Avusturya, Almanya, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan'ın Uganda ile bir "geri dönüş merkezi" konusunda müzakere yürüttüğüne ilişkin haberler hakkında soruyu yanıtladı.

Mercier, AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Magnus Brunner'in geçen hafta yaptığı açıklamayı hatırlatarak geri dönüş merkezlerinin kurulmasına yönelik yasal çerçevenin geri dönüş düzenlemesi kapsamında oluşturulduğunu belirtti.

Komisyonun üye ülkelerden gelecek "olgunlaşmış teklifleri" değerlendirmeye hazır olduğunu kaydeden Mercier, ancak bu aşamada görüşmelerin üye ülkeler arasında yürütüldüğünü söyledi.

Mercier, "Belirli bir ülkede geri dönüş merkezi kurulmasına yönelik somut ve tamamlanmış herhangi bir tekliften haberdar değiliz." dedi.

Komisyonun, söz konusu üye ülkeler ile Uganda arasındaki görüşmelere dahil olup olmadığına ilişkin soru üzerine Mercier, "Bu görüşmelere dahil olmadığımızı teyit edebilirim." ifadesini kullandı.

Geri dönüş merkezlerine ilişkin görüşmelerin "üye devletlerin girişimi" olduğunu yineleyen Mercier, Komisyonun önüne olgunlaşmış bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendireceklerini kaydetti.

AB Komisyonundan uzmanlardan oluşan bir ekip sahada

Mercier, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de yaşanan düzensiz göç hareketliliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

AB Komisyonundan uzmanlardan oluşan bir ekibin, sahadaki ihtiyaçları doğrudan tespit etmek ve AB'nin İspanyol makamlarına nasıl ilave destek sağlayabileceğini değerlendirmek amacıyla Sebte'de bulunduğunu aktaran Mercier, Komisyonun İspanyol yetkililerle temaslarını sürdürdüğünü söyledi.

Mercier, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı (Europol) ve AB İltica Ajansının da İspanya'ya desteğini artırmaya hazır olduğunu kaydetti.

Sebte'ye 15 Ağustos'ta yeni bir düzensiz göçmen hareketliliği yaşanabileceğine ilişkin haberlerin sorulması üzerine Mercier, AB'nin yaklaşımının belirli bir tarihe odaklanmadığını vurguladı.

Mercier, "Bizim için mesele belirli bir tarih değil. Mesele, sınırlarımızı güçlendirmek ve yılın her günü geri dönüşleri sağlamak." ifadelerini kullandı.

İspanya ve Fas makamlarıyla yakın koordinasyon içinde çalıştıklarını belirten Mercier, sınırların herhangi bir zamanda meydana gelebilecek gelişmelere karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Sebte'deki düzensiz göç hareketliliği

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.