AB, Ukrayna desteğini ve Rusya'ya baskıyı artırmayı istedi, Zelenskiy kışı vurguladı - Son Dakika
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AB, Ukrayna desteğini ve Rusya'ya baskıyı artırmayı istedi, Zelenskiy kışı vurguladı

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AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'ya baskının artırılması çağrısı yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise kış öncesi enerji, hava savunması ve finansman ihtiyaçlarına dikkati çekti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya desteğin ve Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurgularken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kış öncesinde enerji, hava savunması ve finansman ihtiyaçlarına dikkati çekti.

Costa, von der Leyen ve Zelenskiy, Brüksel'de ikinci gününde süren AB Zirvesi'nin Ukrayna oturumu öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AB'nin Ukrayna'ya desteğinin her zamanki kadar güçlü olduğunu belirten Costa, "Şimdi Ukrayna'ya desteği geri çekmenin ya da Rusya'ya yönelik yaptırımları hafifletmenin zamanı değil. Şimdi desteğimizi ve baskımızı artırmanın zamanı." dedi.

Costa, bunun Rusya'nın gerçek bir ateşkesi kabul etmesi, müzakere masasına gelmesi ve savaşın sona erdirilmesi için gerekli olduğunu vurgulayarak "Şimdi barış zamanı. Savaşı sürdürme zamanı değil." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya desteğin savaş dönemiyle sınırlı olmadığını kaydeden Costa, Zelenskiy'ye hitaben, "Yalnızca savaşta size destek olmak için değil, daha da önemlisi AB üyesi olarak geleceğiniz için bize güvenebilirsiniz." diye konuştu.

Costa, Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinde bu hafta iki fasıl kümesinin daha açıldığını belirterek sürecin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna yönetimini ve parlamentosunu reform çalışmaları dolayısıyla takdir eden Costa, ağır savaş koşullarına rağmen müzakerelerin ve reformların sürdürüldüğüne işaret etti.

Von der Leyen: "Rusya savaşı durdurmadıkça hiçbir yaptırımı kaldırmayacağız"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Zelenskiy'nin Brüksel'e ziyaretlerinin sıklığının, taraflar arasındaki yakınlığı ve Ukrayna'nın AB üyeliği yolunda yürütülen yoğun çalışmaları gösterdiğini dile getirdi.

İki müzakere kümesinin daha açılmasını sağlayan reformlar için Ukrayna Parlamentosuna teşekkür eden von der Leyen, hedefin yıl sonuna kadar kalan son iki kümeyi de açmak olduğunu kaydetti.

Von der Leyen, görüşmelerde Ukrayna'nın yaklaşan kışa hazırlanmasına yönelik desteği ele alacaklarını belirterek Rusya'nın enerji ve su altyapısını tahrip etmek için her yolu denediğini söyledi.

Ukrayna'nın yanında olduklarını vurgulayan von der Leyen, "Önceki kışlarda yaptığımız gibi size destek olacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin ateşkes girişimini desteklediklerini hatırlatan von der Leyen, Rusya'nın buna "bir dakika bile" uymadığını, aksine saldırılarını artırdığını ifade etti.

Von der Leyen, bu nedenle Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Şu anda 22. yaptırım paketi üzerinde çalışıyoruz. Bir şey kesinlikle açık: Rusya savaşı durdurmadıkça hiçbir yaptırımı kaldırmayacağız."

Ukrayna'nın mali, bütçesel ve askeri ihtiyaçlarının da gündemde olduğunu aktaran von der Leyen, görüşmelerin yalnızca 2026'yı değil, 2027'yi de kapsayacağını aktardı.

Zelenskiy: "Rusya'nın savaşı bitirmeye hazır olduğuna ilişkin işaret görmüyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de savaşın başından bu yana verilen AB desteğinin kritik önem taşıdığını belirterek bu desteğin sürmesine güvendiklerini söyledi.

Gündemlerinin ilk sırasında enerji ihtiyaçlarının bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istediklerini vurguladı.

Zelenskiy, "Şu anda Rus tarafından bu savaşı sona erdirmeye hazır olduklarına ilişkin işaretler görmüyoruz. Bu nedenle kış paketine hazırlanmamız gerekiyor. Bu yalnızca enerji değil, hava savunması ve finansmanla da ilgili." diye konuştu.

AB'nin Ukrayna'nın yanında yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenskiy, 2026'nın yanı sıra 2027'ye ilişkin ihtiyaçların da görüşülmesinin günün temel konularından olduğunu belirtti.

Kalan iki müzakere kümesinin yıl sonuna kadar açılması hedefi

Zelenskiy, yoğun saldırılar altında önemli reformların kabul edilmesini sağlayan Ukrayna Parlamentosuna ve hükümetine teşekkür etti.

AB'ye katılım müzakerelerinde iki kümenin daha açılmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Zelenskiy, "Yıl sonuna kadar son iki kümeyi açmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu başaracağımızdan eminim." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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