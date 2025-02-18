AB, Ukrayna için ABD ile İşbirliği Yapacak

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(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Ukrayna savaşını durdurmak ve kıtanın güvenliğini sağlamak için ABD ile birlikte çalışmak istediğini belirtti.

ABD ve Rusya, dışişleri bakanları seviyesinde Ukrayna-Rusya savaşını kalıcı olarak sona erdirme konusunda görüşmelerine Suudi Arabistan'da bugün başlarken; Avrupa ülkeleri, kıtanın güvenliği konusunda söz sahibi olmak istediğinin altını çizdi. Çok sayıda Avrupa lideri, savaşı sona erdirmek için Avrupa'nın ABD ile beraber çalışması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Von der Leyen, ABD'nin Ukrayna Temsilcisi Keith Kellog'a " Avrupa Birliği'nin (AB) akan kanı durdurmak ve Ukrayna ile halkının haklı olarak hak ettiği adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yardımcı olmak için ABD ile birlikte çalışmak istediğini" söyledi. Von der Leyen, ayrıca Kellogg'a, "Avrupa'nın savunma üretimini ve harcamalarını arttırarak, hem Avrupa'nın hem de Ukrayna'nın askeri kabiliyetlerini güçlendirme planlarını" sundu.

AB'nin adil ve kalıcı bir barışa olan bağlılığını bir kez daha teyit eden Von der Leyen, "Herhangi bir çözümün Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve güçlü güvenlik garantileriyle desteklenmesi gerektiğini" yineledi. Von der Leyen, "Bu dönemin kritik bir dönem" olduğunu vurguladı.