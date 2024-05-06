AB, Ukrayna'nın savunma sanayisini desteklemeyi planlıyor - Son Dakika
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AB, Ukrayna'nın savunma sanayisini desteklemeyi planlıyor

AB, Ukrayna\'nın savunma sanayisini desteklemeyi planlıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın askeri malzemelerini ülke içinde üretmesinin nakliye maliyetlerinden tasarruf sağlayacağını ve daha hızlı tedarik imkanı sunacağını belirtti. AB-Ukrayna Savunma Sanayileri Forumu'nda konuşan Borrell, Ukrayna'nın endüstri kapasitesini Avrupa ile eşleştirmeyi hedeflediklerini ve Avrupa finansmanını kullanarak üretimi Ukrayna'da sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'ya askeri yardım sağlamak için yeni yollar keşfetmeleri gerektiğini vurguladı.

06.05.2024 14:35
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri malzemenin, doğrudan ülke içinde üretilmesinin sağlanmasının nakliye maliyetlerinden tasarruf ve daha hızlı tedarik sağlayacağını söyledi.

Borrell, Brüksel'de AB Dönem Başkanı Belçika tarafından düzenlenen AB-Ukrayna Savunma Sanayileri Forumu'nun açılışında konuştu.

AB ve Ukrayna'nın savunma sanayisinden aktörleri buluşturan etkinliğe 25 farklı ülkeden 140'tan fazla firmanın katıldığını ifade eden Borrell, Ukrayna'nın endüstrisinin kapasitesini, Avrupa'nınki ile eşleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Borrell, böylece üretimi doğrudan Ukrayna'da sağlamayı ve ülkenin ihtiyaç duyduğu mühimmatın daha fazla miktarda ve daha hızlı üretimi için Avrupa finansmanını kullanma fırsatlarının neler olduğunu görmeyi amaçladıklarını belirtti.

AB Yüksek Temsilcisi, "Üretimin Ukrayna'da AB firmalarının desteklediği Ukraynalı firmalar tarafından yapılabilmesi önemli. Nakliye maliyetlerinden tasarruf ederiz, üretimi gerektiği yerde, anında yaparız." diye konuştu.

Borrell, askeri yardımların finansmanı için Avrupa Barış Fonu içerisinde 5 milyar avroluk yeni "Ukrayna Fonu"ndan faydalanıldığını anımsatarak, "Üye ülkeler Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan gelirlerin kullanılması konusunda anlaşmaya vardıklarında, kaynaklar, acil askeri ihtiyaçlara yönelik olarak Ukrayna'ya ve doğrudan savunma sanayisine yönlendirilecek. Bu benim kesin niyetimdir. Ukraynalıların kendi topraklarında yapabilmelerini sağlamak için bu paranın Ukrayna'ya yönlendirilmesi gerekiyor. Nakliye maliyetlerinden ve gecikmelerden tasarruf etmek için daha yaratıcı olmamız ve Ukrayna'ya askeri yardım sağlamanın yeni yollarını keşfetmemiz gerek."

Kuleba'dan Ukrayna savunma işletmelerine yatırım yapma çağrısı

Toplantıya çevrim içi katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da "Zamana karşı bir yarış içerisindeyiz. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama şimdiden yeni bir silahlanma yarışının içindeyiz." dedi.

Ukrayna'nın ve AB'nin savunma sanayisi kapasitelerinin genişletilmesinin siyasi irade meselesi olduğunu belirten Kuleba, "AB ile ortak ve aday ülkeler içerisinde ortak bir savunma sanayisi alanı yaratmanın önemini vurgulamaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Kuleba, "Ne kadar çok ortak proje olursa o kadar iyi. Bu arada, Ukrayna savunma işletmelerine yatırım yapmak, Ukrayna'ya daha fazla silah sağlamanın harika bir yoludur. Üretim kapasitemiz mali kaynaklarımızın çok üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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