AB, Ukrayna'ya 4,1 milyar euro destek sağladı

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KİEV, 19 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Maliye Bakanlığı, ülkenin acil sosyal ve insani ihtiyaçlarını finanse etmek üzere AB'den 4,1 milyar euro (yaklaşık 4,3 milyar ABD doları) aldığını duyurdu.

Ukrayna Mali Yardım Programı kapsamında sağlanan destek Ukrayna'nın devlet bütçesine tahsis edildi.

Toplam miktarın 1,5 milyar eurosu (yaklaşık 1,57 milyar ABD doları) geri ödemesiz katkı olarak verildi.

Son ödemeyle birlikte Ukrayna, Ukrayna Mali Yardım Programı'nın 2024 yılı için öngördüğü 16 milyar euroluk (yaklaşık 16,8 milyar ABD doları) tutarın tamamını almış oldu. Bu fon, AB'yi tüm uluslararası ortaklar arasında Ukrayna bütçesine en fazla bağış yapan aktör konumuna getirdi.

Kiev, 2025 yılında Ukrayna Mali Yardım Programı kapsamında 12,5 milyar euro (yaklaşık 13,1 milyar ABD doları) mali destek almayı planlıyor.