AB, Ukraynalılar için koruma süresini uzatmayı düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Ukraynalılar için koruma süresini uzatmayı düşünüyor

01.06.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Ukraynalılar için geçici koruma statüsünün Mart 2027'ye kadar geçerli olduğunu duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukraynalılara geçici koruma statüsünün Mart 2027'ye kadar geçerli olduğunu, bu tarihten sonra ne yapılabileceğine ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçici koruma statüsünün askerlik çağındaki Ukraynalı erkekler için kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bir soruya cevaben Lammert, "Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmazdır. AB, son 2 yıl içinde AB Geçici Koruma Yönergesi kapsamında yaklaşık 4 milyon mülteciye sığınma imkanı sağladı." ifadelerini kullandı.

Halihazırda üye devletlerle birlikte sonraki adımların ne olabileceğine ilişkin görüşmeler yapıldığını belirten Lammert, statünün süresinin dolacağı Mart 2027'den sonra ne yapılması gerektiği konusunun değerlendirildiğini aktardı.

Lammert, bu hafta AB İçişleri Bakanlarının katılacağı toplantıda bu konunun da gündem maddelerinden biri olacağını, şu aşamada hazırlanan planlar veya sunulacak öneriler hakkında daha fazla bilgi vermenin mümkün olmadığını söyledi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, 31 Mart 2025 itibarıyla savaştan kaçan yaklaşık 4,3 milyon Ukraynalı, AB ülkelerinde geçici koruma statüsüyle yaşıyor.

Geçici koruma altındaki Ukraynalıların yaklaşık yüzde 44,7'sini yetişkin kadınlar, yüzde 31,7'sini çocuklar, yüzde 23,6'sını ise erkekler oluşturuyor.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni Mart 2022'de ilk kez harekete geçirmişti.

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor. Ukraynalılara sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Ukraynalılar için koruma süresini uzatmayı düşünüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Dev toz bulutu Hindistan’da bir kenti yuttu Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

15:35
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
15:31
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
15:28
Altında 8 bin TL için tarih verildi
Altında 8 bin TL için tarih verildi
14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:50:28. #7.12#
SON DAKİKA: AB, Ukraynalılar için koruma süresini uzatmayı düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.