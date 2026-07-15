AB, Ukraynalılara Geçici Koruma Süresini Uzattı - Son Dakika
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AB, Ukraynalılara Geçici Koruma Süresini Uzattı

15.07.2026 12:00
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AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçan Ukraynalıların geçici koruma süresini 2028'e kadar uzattı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçıp AB ülkelerine giden Ukraynalılara sağladığı geçici koruma statüsünün süresini 4 Mart 2028'e kadar uzattığını duyurdu.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, üye ülkelerin konuya ilişkin anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamada, "AB ülkeleri bugün, Ukrayna'dan kaçan kişilere sağlanan geçici koruma statüsünün 4 Mart 2028'e kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Böylece AB, Ukrayna ve halkını gerektiği sürece destekleme taahhüdünü bir kez daha teyit etmiş oldu. Geçici korumanın uzatılması, savaştan kaçan kişiler açısından açıklık ve öngörülebilirlik sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

AB ülkelerinin geçici korumanın yalnızca Ukrayna'daki askerlik yükümlülüklerini yerine getiren kişilere sağlanması konusunda da mutabakata vardığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda hem yerinden edilmiş kişilerin korunması ihtiyacı hem de Ukrayna'nın Rusya'nın savaşına karşı kendisini savunma gerekliliğinin dikkate alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bu sınırlamanın yalnızca yeni geçici koruma başvurularını kapsayacağı belirtilirken, halihazırda AB'de geçici koruma statüsünden yararlanan kişilerin bu düzenlemeden etkilenmeyeceği bildirildi.

Mekanizmadan 4,37 milyon Ukraynalı yararlanıyor

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) son verilerine göre, AB ülkelerine sığınan ve geçici koruma mekanizmasından 4,37 milyon Ukraynalı yararlanıyor.

Geçici koruma altındaki Ukraynalıların yaklaşık yüzde 44,7'sini yetişkin kadınlar, yüzde 31,7'sini çocuklar, yüzde 23,6'sını ise erkekler oluşturuyor.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni Mart 2022'de ilk kez harekete geçirmişti.

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor. Ukraynalılara sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Ukraynalılara Geçici Koruma Süresini Uzattı - Son Dakika

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