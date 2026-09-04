AB ülkeleri reddedilen sığınmacılar için üçüncü ülkeye gönderme merkezlerinde anlaştı - Son Dakika
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AB ülkeleri reddedilen sığınmacılar için üçüncü ülkeye gönderme merkezlerinde anlaştı

AB ülkeleri reddedilen sığınmacılar için üçüncü ülkeye gönderme merkezlerinde anlaştı
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta bir araya gelen beş AB ülkesinin içişleri bakanları, reddedilen sığınmacıların Birlik dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi konusunda anlaştı. Almanya, Danimarka, Avusturya, Hollanda ve Yunanistan, yıl sonuna kadar AB dışında bir ülkeyle sınır dışı merkezlerinin kurulması için anlaşma imzalamayı hedefliyor.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta bir araya gelen beş AB ülkesinin içişleri bakanları, reddedilen sığınmacıların Birlik dışında üçüncü ülkelere gönderilmesi konusunda anlaştı.Aralarında Almanya'nın da olduğu dört Avrupa Birliği (AB) ülkesi yıl sonuna kadar AB dışında bir üçüncü ülkeyle, reddedilen sığınmacılar için sınır dışı merkezlerinin kurulmasına ilişkin anlaşma imzalamak istiyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Kopenhag'da Danimarka, Avusturya, Hollanda ve Yunanistan'dan mevkidaşları ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Bu yıl içinde üçüncü ülkelerle Geri Gönderme Merkezleri'nin kurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya ulaşmak istiyoruz" dedi.

"Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle teknik görüşmeler" yapıldığını belirten Dobrindt, "Bu teknik görüşmeleri derinleştirmek konusunda hemfikiriz ve yıl içinde sonuca ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Benzer açıklamalarda bulunan Danimarka Göç Bakanı Morten Bödskov da, "Yıl sonuna kadar Avrupa Birliği dışında bir partner ülkeyle mutabakat sağlayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

İlk sınır dışı uygulaması 2027 sonunda

Bödskov, AB'nin yasal çerçevesinin böyle bir sınır dışı merkezi modelinin oluşturulması için uygun olduğunu dile getirerek "Danimarka açısından, AB dışındaki bir partner ülkeye ilk göçmenleri 2027 sonunda sınır dışı edebileceğimizi öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

Modelin "ortak bir Avrupa projesi" olacağını belirten Bödskov, her şeyin "AB hukuku ve uluslararası hukuka uygun olduğunu" belirtti.

Bödskov, basın toplantısından kısa süre önce de ülkesinin reddedilen sığınmacıları 2027 sonu itibarıyla Avrupa dışındaki sınır dışı merkezlerine göndermek istediğini açıklamıştı.

Alman Bakan Dobrindt de, sınır dışı merkezleriyle ilgili bir sonraki toplantının Eylül sonunda Münih'te yapılacağını belirterek "Geri Gönderme Merkezleri konusunu yüksek bir tempoda ilerletmek istiyoruz" dedi.

Ruanda ve Uganda gündemde

Basın toplantısında, AB dışındaki partner ülke ya da ülkelerin hangileri olacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Afrika ülkesi Ruanda hükümeti tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, hem Almanya hem de Kopenhag'daki toplantıya katılan ülke temsilcilerinin, Ruanda'da sınır dışı merkezlerinin kurulması konusunda görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti. Bunun yanı sıra Ruanda'nın komşusu Uganda da olası partner ülkeler arasında sayılıyor.

AB Parlamentosu ve üye ülkelerin müzakerecileri Haziran başında, Birlik ülkelerinden daha fazla sınır dışı etmeyi mümkün kılacak bir geri gönderme yönetmeliği üzerinde anlaşmaya varmış; insan hakları örgütleri ise endişelerini dile getirmişti.

İngiltere deneyimi başarısız oldu

2022 yılında İngiltere'de, dönemin muhafazakar hükümeti ile Ruanda arasında, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye gelen düzensiz göçmenlerin Ruanda tarafından kabul edilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Ancak daha sonra iktidara gelen İngiliz İşçi Partisi, İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından "yasa dışı" olarak nitelendirilen anlaşmayı 2024'te iptal etmişti.

AFP/ ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle

Yunanistan, Avusturya, Danimarka, Kopenhag, Hollanda, Almanya, Güncel, Son Dakika

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