AB Ülkelerinden Lübnan'a Destek Çağrısı - Son Dakika
AB Ülkelerinden Lübnan'a Destek Çağrısı

31.03.2026 21:08
Belçika ve diğer AB ülkeleri, Lübnan'a destek vererek Hizbullah'ın saldırılarını kınadı.

Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Hollanda, Portekiz, İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lübnan hükümeti ve halkına tam destek verdiklerini bildirdi.

Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Hollanda, Portekiz, İngiltere, GKRY ile AB Yüksek Temsilcisi Kallas tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Lübnan'ın kendisine ait olmayan bir savaşın dramatik sonuçlarını bir kez daha yaşadığı belirtilerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, hem Lübnan hem de İsrail'de çatışmalardan etkilenen sivillere dayanışma mesajı iletildi.

"Mevcut durumun sorumluluğunun Hizbullah'a ait olduğunun" ifade edildiği açıklamada, "Hizbullah'ın İran'a destek amacıyla İsrail'e yönelik saldırılarının güçlü şekilde kınandığı ve bu saldırıların derhal sona ermesi gerektiği" vurgulandı."

Açıklamada, bölgesel çatışmanın İran ile daha da tırmanmasının önlenmesinin öncelik olduğu kaydedildi.

Lübnan hükümetinin aldığı "tarihi ve cesur" kararların desteklendiği belirtilen açıklamada, ülkenin dış müdahalelerden korunmasının tek yolunun devletin, kurumların ve egemenliğin güçlendirilmesi olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, Lübnan ile İsrail arasında doğrudan siyasi müzakerelerin başlatılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Lübnan yönetiminin yaklaşımına tam destek verildiği, devletin ülke genelinde egemenliğini yeniden tesis etmesi ve silah tekelini sağlaması için somut ve geri döndürülemez adımlar atması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerine destek verilmesi amacıyla, şartlar elverdiğinde düzenlenecek uluslararası destek konferansına aktif katılım taahhüdünde bulunuldu.

Açıklamada uzun vadede güvenlik güçlerinin ülkenin egemenliğinin tek garantörü haline gelebilmesi için Lübnan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile uyumlu mali ve ekonomik reformları sürdürmesi gerektiği ifade edildi.

Taraflara gerilimi derhal düşürme çağrısı yapılan açıklamada, çatışmaların durdurulmasına ilişkin anlaşmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1701 sayılı kararına geri dönülmesi istendi.

Açıklamada, sivillerin, insani yardım çalışanlarının, barış gücü personelinin ve havaalanları, limanlar ile köprüler gibi sivil altyapının korunması gerektiğini altı çizilerek, Lübnan'da 1 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edilmesine ilişkin endişe dile getirildi.

İsrail'e, çatışmayı daha da genişletmekten kaçınması ve Lübnan topraklarında kara harekatı düzenlememesi çağrısında bulunulan açıklamada, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği yinelendi.

Açıklamada, çatışmalardan etkilenen 1 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye insani yardım sağlanması konusunda Lübnan hükümetine destek verilmeye devam edileceği belirtilerek, uluslararası toplumun da bu çabalara katkı sunması istendi.

Güney Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü misyonunun görev yetkisine güçlü destek yinelenen açıklamada, UNIFIL unsurlarına yönelik son saldırılar şiddetle kınanarak, tüm taraflara barış gücü personelinin güvenliğini uluslararası hukuk çerçevesinde sağlama çağrısı yer aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Ülkelerinden Lübnan'a Destek Çağrısı - Son Dakika

Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
A Milli Takımımızın tarihi Kosova maçı 11'i belli oldu
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması
SON DAKİKA: AB Ülkelerinden Lübnan'a Destek Çağrısı - Son Dakika
