AB üyeleri, Ukrayna'nın Patriot sistemleri için muafiyet konusunda anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB üyeleri, Ukrayna'nın Patriot sistemleri için muafiyet konusunda anlaştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için kritik ürünler satın almasına yönelik muafiyet konusunda anlaştığını duyurdu. Ukrayna'ya 3,2 milyar avroluk ödeme yapılacak, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için kritik ürünler satın almasına yönelik muafiyet konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada von der Leyen, 3,2 milyar avroluk bir sonraki ödemenin Ukrayna'nın Rusya saldırılarına karşı hava sahasını daha iyi korumasını sağlayacağını ifade etti.

Von der Leyen, bu ödemenin hava savunması da dahil olmak üzere Ukrayna Destek Kredisi kapsamında halihazırda sağlanan 8,4 milyar avroya ek olarak yapılacağını kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı, üye ülkelerin Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için kritik ürünler satın almasına yönelik muafiyet konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

NATO müttefiklerinin son 1 yıl içinde Ukrayna için PURL (Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi) ve ABD Yabancı Askeri Satışlar programlarına 10 milyar doların üzerinde kaynak tahsis ettiğini anımsatan Rutte, "NATO ve AB, Ukrayna'yı desteklemek için el ele çalışmaya devam edecek. Bu, Avrupa'nın sorumluluk üstlendiğini bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB üyeleri, Ukrayna'nın Patriot sistemleri için muafiyet konusunda anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler Binlerce kişi cenazesinde toplandı Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Eyüpsultan'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı
Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor

17:14
Şampiyonlar Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nı kabul etti
Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti
17:10
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
16:55
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti
Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
16:40
UEFA 30 maçı seçti Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 4 maçı seçildi
UEFA 30 maçı seçti! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4 maçı seçildi
16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 17:43:30. #7.13#
SON DAKİKA: AB üyeleri, Ukrayna'nın Patriot sistemleri için muafiyet konusunda anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement