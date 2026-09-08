AB üyeleri, Ukrayna'nın Patriot sistemleri için muafiyet konusunda anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için kritik ürünler satın almasına yönelik muafiyet konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada von der Leyen, 3,2 milyar avroluk bir sonraki ödemenin Ukrayna'nın Rusya saldırılarına karşı hava sahasını daha iyi korumasını sağlayacağını ifade etti.

Von der Leyen, bu ödemenin hava savunması da dahil olmak üzere Ukrayna Destek Kredisi kapsamında halihazırda sağlanan 8,4 milyar avroya ek olarak yapılacağını kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı, üye ülkelerin Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için kritik ürünler satın almasına yönelik muafiyet konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

NATO müttefiklerinin son 1 yıl içinde Ukrayna için PURL (Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi) ve ABD Yabancı Askeri Satışlar programlarına 10 milyar doların üzerinde kaynak tahsis ettiğini anımsatan Rutte, "NATO ve AB, Ukrayna'yı desteklemek için el ele çalışmaya devam edecek. Bu, Avrupa'nın sorumluluk üstlendiğini bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.