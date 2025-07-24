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AB Üyeliği Ekonomiye Katkı Sağlar

AB Üyeliği Ekonomiye Katkı Sağlar
24.07.2025 11:27
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GENÇKONFED anketine göre, Türkiye'nin AB üyeliği ekonomik katkı sağlar diyenlerin oranı %53,5.

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonunun (GENÇKONFED) ülke genelinde 1155 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre, vatandaşların yüzde 53,5'i Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Türkiye'ye ekonomik açıdan katkı sağlayacağını düşünüyor.

GENÇKONFED Genel Başkanı Bilal Okudan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda ülke genelinde 1155 katılımcıyla anket çalışması yaptıklarını belirtti.

Bu araştırmayla sadece sayıları değil, halkın beklentilerini, kaygılarını ve umutlarını da görmeyi amaçladıklarını ifade eden Okudan, "Araştırmamız gösteriyor ki vatandaşlarımızın önemli bir kısmı, Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyeliğinin katkı sağlayacağı konusunda hemfikir olmuş durumdalar." dedi.

Üyelik durumunda ekonomik kalkınma, eğitim olanaklarının iyileşmesi ve dış yatırımların artacağına inancın yüksek seviyede olduğunu söyleyen Okudan, bir kısmın ise bu durumun tam tersi yönünde görüş belirttiğini ifade etti.

"Daha sağlıklı bir mekanizma geliştirmek bizim görevimiz"

Anket çalışmasında Türkiye'nin AB'ye alınmayacağına yönelik görüşlerin de olduğunu belirten Okudan, şunları kaydetti:

"Anket çalışmamızda yüzde 53,5 oranında AB üyeliğinin ekonomi olarak Türkiye'ye katkı sağlayacağı noktasında görüş belirtmişler. Bunu da şu şekilde ifade etmişler. Dış yatırımların artması, ekonomik imkanların genişlemesi, eğitim olanaklarının artması ve aynı zamanda kültürel turizmin de bu konuda önemli bir katkı sağlayacağı konusunda fikir beyan etmiş oldular. Araştırmada bulduğumuz en önemli bulgulardan bir tanesi de katılımcıların yüzde 41'i AB sürecinin Türk kültürüne olumsuz etki edeceği konusunda kanaat bildirmesi. Yine yüzde 47'lik bir kesimin dini ve kültürel özgürlüklerin kısıtlanabileceği ve etkilenebileceği konusunda bir görüş beyan etmesi. Bizler gençlik örgütleri olarak bu sürece dair sağduyulu, katılımcı ve bilgiye dayalı bir yaklaşım geliştirmekle mesulüz. Toplumun sesine kulak vererek ve karar alıcı mekanizmaların da bu sesi duymasını sağlayarak bu bilgilerin karar alınırken daha sağlıklı bir mekanizma geliştirmek bizim en önemli görevimizdir."

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Üyeliği Ekonomiye Katkı Sağlar - Son Dakika

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