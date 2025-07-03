AB ve Çin İşbirliğini Güçlendiriyor

BRÜKSEL, 3 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Çarşamba günkü görüşmede iki taraf, işbirliğini derinleştirme ve küresel zorlukların üstesinden birlikte gelme konusunda mutabık kaldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, içinde bulunduğumuz yılın hem Çin ile AB arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü hem de Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yıldönümü olduğuna dikkat çekti.

Wang, iki büyük medeniyet ve büyük güç olan Çin ve AB'nin, uluslararası konjonktür ne kadar karmaşık ve zorlu hale gelirse gelsin iletişimi güçlendirmesi, karşılıklı güveni artırması, sorumluluk üstlenmesi ve küresel istikrar ve kesinlik sağlayıcı güçler olarak öne çıkması gerektiğini söyledi.

Düzenlenecek Çin-AB liderler toplantısını kritik bir dönüm noktasına denk gelen önemli bir etkinlik olarak nitelendiren Wang, Çin-AB ilişkilerinin son 50 yılında elde edilen değerli deneyim ve önemli öngörüleri ana hatlarıyla ortaya koymak ve önümüzdeki 50 yıl için diyalog ve işbirliğinin yönünü belirleyerek dünyaya net, olumlu ve yapıcı bir mesaj vermek üzere AB ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Avrupa'nın entegrasyonunu her daim desteklediklerini vurgulayan Wang, iki tarafa da çok taraflılığı ve serbest ticareti destekleme, uluslararası kuralları ve düzeni koruma, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını teşvik etme ve iklim değişikliği gibi küresel zorlukların üstesinden gelmede işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Yüksek kaliteli kalkınma ve üst düzey dışa açılım politikasına olan bağlılıklarının da altını çizen Wang, AB ile aralarındaki ortaklık konumunu korumak, ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmek, karşılıklı dışa açıklığı genişletmek ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek için farklılıkları istişare yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturmak üzere AB ile çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Von der Leyen ise yaklaşan AB-Çin liderler toplantısının, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü birlikte kutlamak üzere her iki taraf için de iyi fırsat olacağını söyledi.

Çin ile istikrarlı ve yapıcı ilişkiler ve karşılıklı fayda sağlayan ekonomik ve ticari işbirliği geliştirme konusundaki kararlılıklarının altını çizen Von der Leyen, Çin liderleriyle karşılıklı ilgi alanlarına giren konularda derinlemesine görüşmeler yaparak iki tarafın işbirliğini derinleştirme ve iklim değişikliği gibi küresel zorluklarla birlikte mücadele etme konusundaki kararlılık ve sorumluluğunu göstermesiyle dünyaya güçlü ve olumlu mesaj göndermeyi istediklerini belirtti.

Von der Leyen, AB'nin tek Çin ilkesine olan bağlılığını sürdüreceğini de teyit etti.