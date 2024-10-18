AB ve KİK Zirvesi: Ortadoğu İçin Ateşkes Çağrısı

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BRÜKSEL, 18 Ekim (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında düzenlenen ilk zirvenin ardından toplu fotoğraf çektiren katılımcılar, 16 Ekim 2024.

AB ve KİK arasında düzenlenen ilk zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride, AB ve Körfez ülkeleri liderleri, Ortadoğu'daki gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduklarını belirterek acil bir ateşkes çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)